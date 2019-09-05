Ещё больше перекрытий: власти закроют Октябрьский мост во время Сибирского велопробега

«7 сентября с 15:00 до 18:00 закрывается движение, ограничивается стоянка и запрещается парковка транспорта — в Новосибирске пройдет Сибирский велопробег», — сообщает пресс-центр мэрии.

Также в этот день будут и другие перекрытия, связанные с другим массовым спортивным мероприятием — в центре пройдёт полумарафон памяти Александра Раевича.

В связи с ним в районе Красного проспекта будут и другие перекрытия.