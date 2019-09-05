Ещё больше перекрытий: власти закроют Октябрьский мост во время Сибирского велопробега

Сибирский велопробег пройдёт 7 сентября во второй половине дня
Фото: Алёна Истомина
Мэрия Новосибирска объявила о перекрытии Октябрьского моста в субботу, 7 сентября.
«7 сентября с 15:00 до 18:00 закрывается движение, ограничивается стоянка и запрещается парковка транспорта — в Новосибирске пройдет Сибирский велопробег», — сообщает пресс-центр мэрии.
Публикуем карту перекрытий, связанных с велопробегом.
Также в этот день будут и другие перекрытия, связанные с другим массовым спортивным мероприятием — в центре пройдёт полумарафон памяти Александра Раевича.
В связи с ним в районе Красного проспекта будут и другие перекрытия.
Из-за этих двух событий в городе будут ограничены парковки и стоянки.
В конце мая в Новосибирске проходил другой велопробег — тогда его маршрут был от ГПНТБ до улицы Крылова и обратно.