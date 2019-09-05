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Дороги и транспорт

Ещё больше перекрытий: власти закроют Октябрьский мост во время Сибирского велопробега

Также в этот день будут перекрыты дороги в центре города

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Сибирский велопробег пройдёт 7 сентября во второй половине дня

Фото: Алёна Истомина

Мэрия Новосибирска объявила о перекрытии Октябрьского моста в субботу, 7 сентября.

«7 сентября с 15:00 до 18:00 закрывается движение, ограничивается стоянка и запрещается парковка транспорта — в Новосибирске пройдет Сибирский велопробег», — сообщает пресс-центр мэрии.

Публикуем карту перекрытий, связанных с велопробегом.

Также в этот день будут и другие перекрытия, связанные с другим массовым спортивным мероприятием — в центре пройдёт полумарафон памяти Александра Раевича.

В связи с ним в районе Красного проспекта будут и другие перекрытия.

Из-за этих двух событий в городе будут ограничены парковки и стоянки.

В конце мая в Новосибирске проходил другой велопробег — тогда его маршрут был от ГПНТБ до улицы Крылова и обратно.

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Сибирский велопробегполумарафон Раевича

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 08:19

    Лучше бы гей-парад провели! Это единственное мероприятие, ради которого стоит перекрывать улицы.

    Непонятливая Я
    5 сен 2019 в 08:15

    Ради того, чтобы развлечь 1000-1200 человек, создают проблемы десяткам тысяч. Когда-нибудь у кого-нибудь возникнет понимание того, что это неправильно.

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 07:59

    Ну уж получше, чем крестьянский ход.