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Происшествия

На трассе под Новосибирском столкнулись два грузовика — пострадал человек

Очевидцы сообщают, что одного из водителей зажало в кабине

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От удара кабину КАМАЗа смяло

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / vk.com / act54

Вечером в среду, 4 сентября, в Искитимском районе столкнулись самосвал Skania и КАМАЗ с прицепом. В аварии пострадал один из водителей.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что авария произошла в 18:10.

«На 72-м километре трассы Р-256 с прилегающей второстепенной дороги К-18 выехал КАМАЗ и совершил столкновение с автомобилем "Скания", который двигался по трассе. Предварительно, КАМАЗ при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество движения автомобилю "Скания". Пострадал водитель КАМАЗа. Госпитализирован с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, рваные раны головы и конечностей"», — пояснили в ведомстве.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, от удара кабину КАМАЗа смяло, и водитель застрял внутри. Метал разжали с помощью троса.


В середине августа фура легла набок на Чуйском тракте, перегородив движение автомобилям.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    4 сен 2019 в 23:36

    Когда я служил в колонии, то случилась подобная авария. Но без пострадавших.