От удара кабину КАМАЗа смяло
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / vk.com / act54
Вечером в среду, 4 сентября, в Искитимском районе столкнулись самосвал Skania и КАМАЗ с прицепом. В аварии пострадал один из водителей.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что авария произошла в 18:10.
«На 72-м километре трассы Р-256 с прилегающей второстепенной дороги К-18 выехал КАМАЗ и совершил столкновение с автомобилем "Скания", который двигался по трассе. Предварительно, КАМАЗ при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество движения автомобилю "Скания". Пострадал водитель КАМАЗа. Госпитализирован с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, рваные раны головы и конечностей"», — пояснили в ведомстве.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, от удара кабину КАМАЗа смяло, и водитель застрял внутри. Метал разжали с помощью троса.
В середине августа фура легла набок на Чуйском тракте, перегородив движение автомобилям.