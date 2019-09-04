Вечером в среду, 4 сентября, в Искитимском районе столкнулись самосвал Skania и КАМАЗ с прицепом. В аварии пострадал один из водителей.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что авария произошла в 18:10.

«На 72-м километре трассы Р-256 с прилегающей второстепенной дороги К-18 выехал КАМАЗ и совершил столкновение с автомобилем "Скания", который двигался по трассе. Предварительно, КАМАЗ при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество движения автомобилю "Скания". Пострадал водитель КАМАЗа. Госпитализирован с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, рваные раны головы и конечностей"», — пояснили в ведомстве.

