«МЕГА» убрала шапито с леопардами и пантерами после жалоб новосибирцев

Шапито у «МЕГИ» решили убрать из-за жалоб жителей
Фото: Мария Тищенко / НГС
«МЕГА» решила убрать цирк шапито в Кировском районе Новосибирска, который поставили в конце августа на парковке центра.
Об этом торговый центр сообщил у себя в Instagram. «Мы хотим, чтобы визит в "МЕГУ" дарил только положительные эмоции. При выборе событий мы прислушиваемся к нашим гостям, их пожеланиям и знаем, что для многих посетителей с детьми цирковое представление — это яркое семейное событие. Одним из наших принципов является уважение к различным точкам зрения. Услышав обратную связь от жителей города во время подготовительных работ, мы учли мнения разных сторон и приняли решение отказаться от представлений цирка шапито на территории "МЕГИ"», — говорится в сообщении.
Несколько фур цирка «Золотой дракон» появились на парковке «МЕГИ» 28 августа, а вскоре после этого началось сооружение шатра. Руководство цирка планировало проводить гастроли почти месяц — с 20 сентября по 27 октября. Однако вскоре после этого зоозащитники устроили пикет на парковке, призывая убрать цирк, — активисты также написали письмо в шведский офис IKEA.