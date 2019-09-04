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Город

«МЕГА» убрала шапито с леопардами и пантерами после жалоб новосибирцев

Цирк простоял у торгового центра меньше недели

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Шапито у «МЕГИ» решили убрать из-за жалоб жителей

Фото: Мария Тищенко / НГС

«МЕГА» решила убрать цирк шапито в Кировском районе Новосибирска, который поставили в конце августа на парковке центра. 

Об этом торговый центр сообщил у себя в Instagram. «Мы хотим, чтобы визит в "МЕГУ" дарил только положительные эмоции. При выборе событий мы прислушиваемся к нашим гостям, их пожеланиям и знаем, что для многих посетителей с детьми цирковое представление — это яркое семейное событие. Одним из наших принципов является уважение к различным точкам зрения. Услышав обратную связь от жителей города во время подготовительных работ, мы учли мнения разных сторон и приняли решение отказаться от представлений цирка шапито на территории "МЕГИ"», — говорится в сообщении.

Несколько фур цирка «Золотой дракон» появились на парковке «МЕГИ» 28 августа, а вскоре после этого началось сооружение шатра. Руководство цирка планировало проводить гастроли почти месяц — с 20 сентября по 27 октября. Однако вскоре после этого зоозащитники устроили пикет на парковке, призывая убрать цирк, — активисты также написали письмо в шведский офис IKEA. 

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    КОММЕНТАРИИ (31)

    4 сен 2019 в 20:24

    зоошиза в действие

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 20:31

    ТРОЛЛИ ДОБИЛИСЬ СВОЕГО ЕСТЬ ТАКОЙ ТИП СКУЛЯЩИХ ЛЮДЕЙ ИМ НРАВИТСЯ ОРАТЬ НА ПУБЛИКУ КАК РЖАКЕ ТАКОМУ ЖЕ БЕСТОЛАЧУ ЕМУ СИДЕТЬ НА ЛАВОЧКЕ СОСТАРУХАМИ И ОБСУЖДАТЬ МАШИНЫ КТО КАК ИДЁТ И КТО ЧЕГО НЕСЁТ . ВОТ ТАКИЕ ЖЕ И ЭТИ ГУНДЯВЫЕ ЗА САБОЙ НЕ СЛЕДЯТ СОВСЕМ .ТОЖЕ МНЕ ЗАЩИТНИКИ .НАДО НЕ ГУНДЕТЬ А ДЕЛОМ ЗАНИМАТСЯ .

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 20:31

    Молодцы, что быстро среагировали.