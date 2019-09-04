«МЕГА» убрала шапито с леопардами и пантерами после жалоб новосибирцев

«МЕГА» решила убрать цирк шапито в Кировском районе Новосибирска, который поставили в конце августа на парковке центра.

Об этом торговый центр сообщил у себя в Instagram. «Мы хотим, чтобы визит в "МЕГУ" дарил только положительные эмоции. При выборе событий мы прислушиваемся к нашим гостям, их пожеланиям и знаем, что для многих посетителей с детьми цирковое представление — это яркое семейное событие. Одним из наших принципов является уважение к различным точкам зрения. Услышав обратную связь от жителей города во время подготовительных работ, мы учли мнения разных сторон и приняли решение отказаться от представлений цирка шапито на территории "МЕГИ"», — говорится в сообщении.