Власти решили снести памятник Тургеневу с улицы Тургенева

Сам памятник выполнен в виде раскрытой книги с солнечным пейзажем, со страниц которой вылетают несколько птиц. У другой страницы на скамейке сидит сам Иван Тургенев, положив ногу на камень, с верёвкой, которая привязана к шее собаки, сидящей под скамейкой.

Информация об этом появилась вечером 4 сентября на сайте мэрии Новосибирска. Как отмечается в документе, о демонтаже памятника попросила администрация Октябрьского района, обнаружившая, что памятник размещён с нарушением требований положения о памятниках на территории города.

Администрация Октябрьского района Новосибирска попросила убрать памятник Ивану Тургеневу в виде раскрытой книги со скульптурой автора, расположенный у начала улицы Тургенева.

В мэрии мнение и замечания горожан по предстоящему демонтажу ждут в электронном виде по адресу imiheev@admnsk.ru с 9 сентября по 22 сентября.



В конце июля начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сообщала, что мэрия намерена бороться со всеми памятниками и арт-объектами, которые поставили без согласования с художественным советом.

«Именно для этого и создавался художественный совет более трёх лет назад. Для того чтобы все памятники и все арт-объекты, которые появляются на территории Новосибирска, обязательно согласовывались с людьми, которые обладают художественным вкусом, причём профессиональным», — объяснила позицию мэрии Анна Терешкова.



А несколько месяцев назад худсовет предложил убрать памятник весёлому сантехнику, который появился у магазина сантехники «Ремлюкс». Спустя месяц горожане попросили мэрию не сносить памятник, так как он дарит положительные эмоции.