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Власти решили снести памятник Тургеневу с улицы Тургенева

Спасти памятник могут положительные отзывы горожан

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Памятник Ивану Тургеневу в виде раскрытой книги со скульптурой автора решили убрать

Фото: мэрия Новосибирска

Администрация Октябрьского района Новосибирска попросила убрать памятник Ивану Тургеневу в виде раскрытой книги со скульптурой автора, расположенный у начала улицы Тургенева.

Информация об этом появилась вечером 4 сентября на сайте мэрии Новосибирска. Как отмечается в документе, о демонтаже памятника попросила администрация Октябрьского района, обнаружившая, что памятник размещён с нарушением требований положения о памятниках на территории города. 

Сам памятник выполнен в виде раскрытой книги с солнечным пейзажем, со страниц которой вылетают несколько птиц. У другой страницы на скамейке сидит сам Иван Тургенев, положив ногу на камень, с верёвкой, которая привязана к шее собаки, сидящей под скамейкой.

В мэрии мнение и замечания горожан по предстоящему демонтажу ждут в электронном виде по адресу imiheev@admnsk.ru с 9 сентября по 22 сентября.

В конце июля начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сообщала, что мэрия намерена бороться со всеми памятниками и арт-объектами, которые поставили без согласования с художественным советом.

«Именно для этого и создавался художественный совет более трёх лет назад. Для того чтобы все памятники и все арт-объекты, которые появляются на территории Новосибирска, обязательно согласовывались с людьми, которые обладают художественным вкусом, причём профессиональным», — объяснила позицию мэрии Анна Терешкова.

А несколько месяцев назад худсовет предложил убрать памятник весёлому сантехнику, который появился у магазина сантехники «Ремлюкс». Спустя месяц горожане попросили мэрию не сносить памятник, так как он дарит положительные эмоции.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    4 сен 2019 в 21:45

    В мэрии могут как-то нормально аргументировать такое решение? У чинуш с каждым днем маразм крепчает!

    4 сен 2019 в 21:45

    И что же на это ответит уважаемый мэр? Убрать памятник с улицы, названной в честь памятника. Это какими иди…отами надо быть?

    4 сен 2019 в 21:44

    Мне кажется, что забор, который расположен за памятником, выполнен с нарушением архитектурных норм.