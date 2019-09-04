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Здоровье

В России началась кампания против гриппа: бороться будут новой отечественной вакциной

Поставить прививки против гриппа врачи хотят каждому второму россиянину

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Чем раньше вы поставите прививку, тем быстрее она начнёт защищать вас от гриппа

Фото: Людмила Ковалёва / 74.RU

С сегодняшнего дня в России стартовала прививочная кампания против гриппа. Её открыла лично министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, ей поставили укол с новой отечественной вакциной, которая будет работать сразу против четырех штаммов вируса.

— Новая вакцина создает высокий иммунитет и не имеет значимых побочных действий, — подчеркнула Вероника Скворцова.

Перейти на новый препарат полностью планируется до 2023 года. В Минздраве заявили, что в этом году этой вакциной будут прививать только тех, кто попадает в группу риска: медиков, учителей, работников транспорта и силовых структур. Вакцина полностью соответствует критериям иммуногенности, принятым в Евросоюзе и Российской Федерации, она будет защищать от штаммов вируса — гриппа B, AH3N2 и AH1N1, распространение которых прогнозирует в 2019–2020 годах Всемирная организация здравоохранения.

Привить от гриппа в этом году планируется минимум 50% россиян. Сделать прививку лучше всего как можно скорее — тогда организм вовремя выработает иммунитет. Об этой и других рекомендациях врачей вы можете прочитать здесь.

Планируете ставить прививку?

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      КОММЕНТАРИИ (10)

      4 сен 2019 в 19:49

      Слова отечественная или российская-синонимы убогости и провальности. И что на самом деле вводят в организм под видом "от гриппа"? Заботы о нашем народе давно закончились.

      Гость
      4 сен 2019 в 19:51

      А остальным какую вакцину будут ставить?

      Уринотерапевт Малахов
      4 сен 2019 в 19:53

      В России сейчас в моде самолечение, народные средства, так сказать натуральные...