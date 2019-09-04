В России началась кампания против гриппа: бороться будут новой отечественной вакциной

С сегодняшнего дня в России стартовала прививочная кампания против гриппа. Её открыла лично министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, ей поставили укол с новой отечественной вакциной, которая будет работать сразу против четырех штаммов вируса.



— Новая вакцина создает высокий иммунитет и не имеет значимых побочных действий, — подчеркнула Вероника Скворцова.



Перейти на новый препарат полностью планируется до 2023 года. В Минздраве заявили, что в этом году этой вакциной будут прививать только тех, кто попадает в группу риска: медиков, учителей, работников транспорта и силовых структур. Вакцина полностью соответствует критериям иммуногенности, принятым в Евросоюзе и Российской Федерации, она будет защищать от штаммов вируса — гриппа B, AH3N2 и AH1N1, распространение которых прогнозирует в 2019–2020 годах Всемирная организация здравоохранения.