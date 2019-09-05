Владелица винного ресторана открыла на Советской хинкальную с шеф-поваром из Грузии

«Рэсторани» открылось в помещении по соседству с рестораном «Библиотека», которое до этого занимал магазин сумок. Кафе стало новым проектом ресторатора Натальи Ильиной, совладелицы «Библиотеки».

Грузинское кафе «Рэсторани» начало работать накануне вечером, 4 сентября, на углу Советской и Орджоникидзе в центре Новосибирска. Для запуска заведения из Тбилиси пригласили грузинского шеф-повара.

Заведение обставлено просто. Как говорит сама Ильина, интерьер должен переносить человека в простые, нетуристические кафе Тбилиси. В основном зале 12 столиков разного размера, на одной из стен — яркая фреска с цветами и плодами граната выполненная известным новосибирским художником-граффитистом Мариной Ягодой. Открытая кухня расположена в глубине зала, рядом с ней стоит ещё пара столиков. Окно, выходящее во двор, ничем не закрыто, так что заведение просматривается практически насквозь.

Основной профиль «Рэсторани» — хинкали. Это блюдо здесь делают в четырёх вариантах: со смешанным фаршем, с бараниной, сыром и грибами. Цены начинаются от 60 рублей за штуку. Кроме хинкали в кафе можно будет заказать ограниченный набор традиционных грузинских блюд: шкмерули (тушеная в молоке курица), чахохбили и т. д. Цены на горячее начинаются с 250 рублей, хачапури по-аджарски стоит от 280 рублей

Заведение пока работает в тестовом режиме, поэтому Наталья Ильина предупреждает о том, что заказы могут пока выполняться медленнее, чем должно, но обещает в качестве компенсации 20% скидку. К нормальному режиму работы заведение должно перейти, когда наймет достаточное количество сотрудников, в кафе открыты вакансии, говорит ресторатор..



Хинкальные можно считать одним из горячих трендов в ресторанном бизнесе Новосибирска. Так, летом напротив «Березовой рощи» заработала хинкальная «Мечтатели». А в октябре-ноябре на Красном проспекте хинкальную собирается открыть ресторатор и клубный деятель Дмитрий Килёв.

