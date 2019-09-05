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Криминал

Новосибирец с мачете в руках встретил полицейских, пришедших для обыска

Теперь его будут судить за угрозы в отношении представителя власти

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По версии обвинения, полицейские попытались пройти в квартиру, но жилец стал размахивать самодельным ножом

Фото: google.com / maps, Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске начинается суд над жильцом квартиры на улице Челюскинцев, которого обвиняют в угрозах полицейским и незаконном хранении пороха.

Об этом корреспонденту НГС рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Анна Загайко.

Как следует из материалов дела, вечером 22 мая 2019 года двое полицейских пришли делать обыск в одной из квартир дома № 15 по улице Челюскинцев в связи с расследованием уголовного дела о «незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов».

По данным прокуратуры района, когда жилец открыл дверь, полицейские представились ему, назвали свои должности, показали служебные удостоверения и сообщили о предстоящем обыске. Жилец сначала попытался закрыть дверь, а потом схватил в коридоре самодельный нож, сделанный по типу туристического мачете, с длиной клинка 318 миллиметров.

«Взял его в правую руку и стал демонстрировать сотрудникам полиции, агрессивно размахивал данным ножом перед ними и преграждал путь в квартиру для производства обыска — тем самым угрожал применить насилие в отношении данных сотрудников. Сотрудники, естественным образом, угрозы восприняли реально, поскольку <…> [подсудимый] находился в непосредственной близости от них, демонстрировал данный нож и имел возможность причинить вред их здоровью», — описали ситуацию в прокуратуре Железнодорожного района.

Теперь 46-летнего новосибирца будут судить за «угрозу применения насилия в отношении представителей власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Также в карточке этого уголовного дела на сайте Железнодорожного районного суда сообщается, что подсудимого обвиняют ещё и в преступлении, связанном с незаконным оборотом взрывчатых веществ (ч. 1. ст. 222.1 УК РФ).

Как уточнили в прокуратуре района, эта статья обвинения связана с тем, что те же полицейские 22 мая изъяли у подсудимого бездымный порох «Сокол» — ещё в 2007 году новосибирец приобрёл это взрывчатое вещество массой 1,4 грамма и незаконно его хранил в подсобном помещении между 4-м и 5-м этажами дома, в котором жил.

В прокуратуре также добавили, что судебное заседание по уголовному делу было назначено на сегодня, но подсудимый на него не пришёл, и в результате процесс отложили.

Ранее под суд в Новосибирске также пошёл должник по ипотеке, который напугал обнажённой шашкой судебных приставов, пришедших выселять его из квартиры.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

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    5 сен 2019 в 07:58

    А у полицейских было постановление суда на обыск? Если нет, тогда их действия не законны. Они не имели право входить в квартиру без разрешения хозяина.
    А следовательно гражданин имел право на самооборону, в том числе и с применением холодного оружия, так как нападение было групповым.

    5 сен 2019 в 07:35

    Бездымный сокол массой 1,4 грамма. Купленный в 2007 году.
    Это что за прикол? Во первых срок годности уже истек. Может вес все же в кг?

    Тролль пригоженский
    5 сен 2019 в 07:44

    В США бы застрелили!