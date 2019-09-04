Рядом с площадью Калинина начали застраивать газон

Сегодня между домами на Михаила Перевозчикова, 3 и 5 прямо на газоне начали возводить фундамент
Фото: Илья Калинин / НГС
Рабочие начали стройку на газоне между деревьями на улице Михаила Перевозчикова в Заельцовском районе Новосибирска.
Опалубка под фундамент длиной около 50 метров появилась на газоне между деревьями. На вопрос корреспондента НГС, что здесь будет построено, один из рабочих пожал плечами и сказал, что им поручили делать фундамент. Информации о стройке нет и у продавцов ближайших торговых павильонов на Михаила Перевозчикова.
В ЖЭУ-80, которое обслуживает соседние дома на Михаила Перевозчикова, 3 и 5, посоветовали обратиться в районную администрацию.
«Мы не в курсе. Мы только обслуживаем инженерные коммуникации. Обращайтесь в отдел благоустройства [администрации района]», — сообщили корреспонденту НГС в ЖЭУ-80.
В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили, что, судя по виду, это нестационарный объект, а нестационарными объектами занимается именно районная администрация, которая ещё не предоставила информацию по строительству.
«Если это согласовано в районе (в администрации района. — Прим. ред.), то район сразу и ответит. А если не согласовано, если это какая-то самоволка происходит, то тогда кто-то выезжает, контролирует, пишет и принимает меры», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, пообещав дать точный ответ позднее.
В конце августа 2ГИС проанализировал специализацию и динамику роста уличных ларьков и киосков в 15 крупнейших городах России. По общему количеству этих объектов Новосибирск занял второе место в стране.