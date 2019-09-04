Рядом с площадью Калинина начали застраивать газон

Сегодня между домами на Михаила Перевозчикова, 3 и 5 прямо на газоне начали возводить фундамент

Рабочие начали стройку на газоне между деревьями на улице Михаила Перевозчикова в Заельцовском районе Новосибирска.

Опалубка под фундамент длиной около 50 метров появилась на газоне между деревьями. На вопрос корреспондента НГС, что здесь будет построено, один из рабочих пожал плечами и сказал, что им поручили делать фундамент. Информации о стройке нет и у продавцов ближайших торговых павильонов на Михаила Перевозчикова.

В ЖЭУ-80, которое обслуживает соседние дома на Михаила Перевозчикова, 3 и 5, посоветовали обратиться в районную администрацию.



«Мы не в курсе. Мы только обслуживаем инженерные коммуникации. Обращайтесь в отдел благоустройства [администрации района]», — сообщили корреспонденту НГС в ЖЭУ-80.



Рабочие признались, что сами не знают, что строят Фото: Илья Калинин / НГС