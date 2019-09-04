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Рядом с площадью Калинина начали застраивать газон

В мэрии пока не знают, что здесь будет, и не исключают вариант самовольной застройки

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Сегодня между домами на Михаила Перевозчикова, 3 и 5 прямо на газоне начали возводить фундамент 

Фото: Илья Калинин / НГС

Рабочие начали стройку на газоне между деревьями на улице Михаила Перевозчикова в Заельцовском районе Новосибирска.

Опалубка под фундамент длиной около 50 метров появилась на газоне между деревьями. На вопрос корреспондента НГС, что здесь будет построено, один из рабочих пожал плечами и сказал, что им поручили делать фундамент. Информации о стройке нет и у продавцов ближайших торговых павильонов на Михаила Перевозчикова.

В ЖЭУ-80, которое обслуживает соседние дома на Михаила Перевозчикова, 3 и 5, посоветовали обратиться в районную администрацию.

«Мы не в курсе. Мы только обслуживаем инженерные коммуникации. Обращайтесь в отдел благоустройства [администрации района]», — сообщили корреспонденту НГС в ЖЭУ-80.

Рабочие признались, что сами не знают, что строят

Рабочие признались, что сами не знают, что строят

В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили, что, судя по виду, это нестационарный объект, а нестационарными объектами занимается именно районная администрация, которая ещё не предоставила информацию по строительству.

«Если это согласовано в районе (в администрации района. — Прим. ред.), то район сразу и ответит. А если не согласовано, если это какая-то самоволка происходит, то тогда кто-то выезжает, контролирует, пишет и принимает меры», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, пообещав дать точный ответ позднее.

В конце августа 2ГИС проанализировал специализацию и динамику роста уличных ларьков и киосков в 15 крупнейших городах России. По общему количеству этих объектов Новосибирск занял второе место в стране. 

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    КОММЕНТАРИИ (64)

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    4 сен 2019 в 19:32

    Что значит "в мэрии не знают, что здесь будет"? Они там хоть маленько следят, кому и где строить разрешают?

    фывафыв
    4 сен 2019 в 19:29

    Хорошая новость. Прям под выборы. Голосуйте и получите стройку на газоне. Будто там машин мало...

    Мурка
    4 сен 2019 в 19:37

    А я думаю мэрия более чем прекрасно знает, что там построят! Просто пытаются сохранить лицо перед выборами.