У детской больницы на Красном всё время эвакуируют машины родителей. Там сделают платную парковку

Родители бросают машины на Красном проспекте и бегут в больницу с детьми, а в это время эвакуаторы забирают их автомобили на штрафстоянку
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Детская больница скорой помощи на Красном проспекте в Новосибирске добилась от мэрии переобустройства парковки. Для всех водителей она станет платной, но не для родителей маленьких пациентов — им будут выдавать специальные карточки.
Больница на Красном проспекте, 3 уже более пяти лет пытается решить проблему парковки для родителей пациентов с властями и ГИБДД — их автомобили зачастую эвакуируют.
«Конечно, центр города, понятно, проблема большая. Машин сейчас много стало, посетителей в больнице много стало — не только скорая помощь детей привозит [пациентов], но очень много детей просто приезжают с родителями. У нас же не только стационар, но и травмпункт, консультативный центр — там, где амбулаторный приём. И припарковаться в принципе невозможно.
И люди просто оставляют машины, думая, что [паркуются] по правилам, а на самом деле не по правилам.
Ростислав Заблоцкий, главный врач детской больницы скорой помощи на Красном
И тут же работают эвакуаторы очень активно по Красному проспекту, по Спартака. И весь негатив выплёскивается в первую очередь здесь же, на приёме у врача», — объяснил корреспонденту НГС главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.
По его словам, сегодня разговор с мэром Анатолием Локтем прошёл «более предметно». Парковку между больницей и правительством сделают платной, но не для родителей пациентов.
«Для нас выделяются места для того, чтобы родители, которые обращаются сюда к нам за помощью, мы будем выдавать парковочные карточки для того, чтобы они могли парковку покидать бесплатно», — отметил главный врач, добавив, что это будет сделано, скорее всего, уже в следующем году.
Власти изменят и парковку на улице Спартака — сбоку от больницы, чтобы вместо 6–7 машин там могли поместиться 15 автомобилей. Также в ближайших планах — доделать пандус, ведущий к входу в больницу, работы над ним почти завершены.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, капитальный ремонт на участке Красного проспекта от улицы Максима Горького до улицы Колыванской, начавшийся в 2017 году, уже практически закончен. Стоимость работ — более 242 миллионов рублей.
До конца октября на тротуарах рабочие уложат новую плитку с гранитным покрытием, а заасфальтировать проезжую часть они планируют до конца этой недели. С 10 сентября на реконструируемом участке Красного проспекта начнут ставить светофоры, анонсировали городские власти.
Ранее мэрии пришлось объяснять, почему дорожные рабочие не убирают старые гранитные бордюры во время ремонта — по мнению чиновников, гранитные поребрики прочнее и долговечнее современных.