У детской больницы на Красном всё время эвакуируют машины родителей. Там сделают платную парковку

Детская больница скорой помощи на Красном проспекте в Новосибирске добилась от мэрии переобустройства парковки. Для всех водителей она станет платной, но не для родителей маленьких пациентов — им будут выдавать специальные карточки.



Больница на Красном проспекте, 3 уже более пяти лет пытается решить проблему парковки для родителей пациентов с властями и ГИБДД — их автомобили зачастую эвакуируют.



«Конечно, центр города, понятно, проблема большая. Машин сейчас много стало, посетителей в больнице много стало — не только скорая помощь детей привозит [пациентов], но очень много детей просто приезжают с родителями. У нас же не только стационар, но и травмпункт, консультативный центр — там, где амбулаторный приём. И припарковаться в принципе невозможно.