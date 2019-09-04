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Дороги и транспорт

У детской больницы на Красном всё время эвакуируют машины родителей. Там сделают платную парковку

Родители детей с переломами жалуются на работу эвакуаторщиков уже много лет

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Родители бросают машины на Красном проспекте и бегут в больницу с детьми, а в это время эвакуаторы забирают их автомобили на штрафстоянку

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Детская больница скорой помощи на Красном проспекте в Новосибирске добилась от мэрии переобустройства парковки. Для всех водителей она станет платной, но не для родителей маленьких пациентов — им будут выдавать специальные карточки.

Больница на Красном проспекте, 3 уже более пяти лет пытается решить проблему парковки для родителей пациентов с властями и ГИБДД — их автомобили зачастую эвакуируют.

«Конечно, центр города, понятно, проблема большая. Машин сейчас много стало, посетителей в больнице много стало — не только скорая помощь детей привозит [пациентов], но очень много детей просто приезжают с родителями. У нас же не только стационар, но и травмпункт, консультативный центр — там, где амбулаторный приём. И припарковаться в принципе невозможно. 

И люди просто оставляют машины, думая, что [паркуются] по правилам, а на самом деле не по правилам.

Ростислав Заблоцкий, главный врач детской больницы скорой помощи на Красном

И тут же работают эвакуаторы очень активно по Красному проспекту, по Спартака. И весь негатив выплёскивается в первую очередь здесь же, на приёме у врача», — объяснил корреспонденту НГС главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.

Больница пытается победить проблему с парковкой уже много лет&nbsp;

Больница пытается победить проблему с парковкой уже много лет 

По его словам, сегодня разговор с мэром Анатолием Локтем прошёл «более предметно». Парковку между больницей и правительством сделают платной, но не для родителей пациентов.

Власти сделают парковку между больницей и правительством платной, но не для родителей пациентов

Власти сделают парковку между больницей и правительством платной, но не для родителей пациентов

Посетителям больницы будут выдавать специальные карточки для бесплатной парковки

Посетителям больницы будут выдавать специальные карточки для бесплатной парковки

«Для нас выделяются места для того, чтобы родители, которые обращаются сюда к нам за помощью, мы будем выдавать парковочные карточки для того, чтобы они могли парковку покидать бесплатно», — отметил главный врач, добавив, что это будет сделано, скорее всего, уже в следующем году.

Власти изменят и парковку на улице Спартака — сбоку от больницы, чтобы вместо 6–7 машин там могли поместиться 15 автомобилей. Также в ближайших планах — доделать пандус, ведущий к входу в больницу, работы над ним почти завершены.

Недавно власти перенесли пешеходный переход подальше от больницы — по оценкам главврача, стало безопасней

Недавно власти перенесли пешеходный переход подальше от больницы — по оценкам главврача, стало безопасней

Как сообщили в пресс-центре мэрии, капитальный ремонт на участке Красного проспекта от улицы Максима Горького до улицы Колыванской, начавшийся в 2017 году, уже практически закончен. Стоимость работ — более 242 миллионов рублей.

До конца октября на тротуарах рабочие уложат новую плитку с гранитным покрытием, а заасфальтировать проезжую часть они планируют до конца этой недели. С 10 сентября на реконструируемом участке Красного проспекта начнут ставить светофоры, анонсировали городские власти.

Ранее мэрии пришлось объяснять, почему дорожные рабочие не убирают старые гранитные бордюры во время ремонта — по мнению чиновников, гранитные поребрики прочнее и долговечнее современных.

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парковка у больницыэвакуакция автомобилей

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    ААА
    4 сен 2019 в 19:09

    Как же надоели эти платные парковки , в городе должны быть БЕСПЛАТНЫЕ парковки, хватит уже есть наши деньги, Локоть!

    Илья Сергеевич
    4 сен 2019 в 19:20

    Комфортное городское пространство - один из ключевых приоритетов команды Анатолия Евгеньевича ЛОКОТЬ. Платные парковки позволят разгрузить хорош от автомобильного хаоса. Цивилизованным парковкам быть!

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 19:07

    Так Локоть буквально на прошлой неделе рассказывал, как будет удобно там парковаться, но ни словом не обмолвился, что это будет платно! Грош цена такой парковке