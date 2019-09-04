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Новосибирец возглавил сборную России на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Федерация спортивной борьбы России назвала имена спортсменов, которые поедут в Нур-Султан

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Сборная России. Роман Власов третий слева в верхнем ряду

Фото: WRESTRUS.RU

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов возглавит сборную России по греко-римской борьбе на чемпионате мира в Казахстане — об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы. Соревнования пройдут с 14 по 22 сентября в Нур-Султане.

«4 сентября в подмосковном "Горизонте" главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили огласил состав команды. В Нур-Султан отправляется звездный состав: двукратный олимпийский чемпион, пять чемпионов мира и два чемпиона Европы», — говорится на сайте федерации.

Всего в российскую команду вошло 10 спортсменов: Виталий Кабалоев, Сергей Емелин, Степан Марянян, Артём Сурков, Абуязид Манцигов, Роман Власов, Адлан Акиев, Александр Комаров, Муса Евлоев и Сергей Семенов.

Борец из Новосибирска Роман Власов выступит в весовой категории до 77 килограмм. Как ранее говорил корреспонденту НГС Роман Власов, этот чемпионат мира станет для многих решающим — по его итогам будет решено, кто будет участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    4 сен 2019 в 18:50

    Мой воспитанник... У нас был сложный путь но я сделал из него чемпиона как в своё время из меня Карелин...

    Худой
    4 сен 2019 в 19:04

    Потность. Запахи, обожаю. )
    Борцуны - это сила! Мужики!