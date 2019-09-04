Новосибирец возглавил сборную России на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Сборная России. Роман Власов третий слева в верхнем ряду
Фото: WRESTRUS.RU
Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов возглавит сборную России по греко-римской борьбе на чемпионате мира в Казахстане — об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы. Соревнования пройдут с 14 по 22 сентября в Нур-Султане.
«4 сентября в подмосковном "Горизонте" главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили огласил состав команды. В Нур-Султан отправляется звездный состав: двукратный олимпийский чемпион, пять чемпионов мира и два чемпиона Европы», — говорится на сайте федерации.
Всего в российскую команду вошло 10 спортсменов: Виталий Кабалоев, Сергей Емелин, Степан Марянян, Артём Сурков, Абуязид Манцигов, Роман Власов, Адлан Акиев, Александр Комаров, Муса Евлоев и Сергей Семенов.
Борец из Новосибирска Роман Власов выступит в весовой категории до 77 килограмм. Как ранее говорил корреспонденту НГС Роман Власов, этот чемпионат мира станет для многих решающим — по его итогам будет решено, кто будет участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио.