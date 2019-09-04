Водителя «Лэнд Крузера» отдали под суд за пьяное ДТП на Димитровском мосту

Прокуратура направила в суд дело о смертельном ДТП на Димитровском мосту Новосибирска — следователи предполагают, что пьяный водитель на скорости влетел в автомобиль, рядом с которым были трое пешеходов. Один из пешеходов скончался.

По данным прокуратуры Новосибирской области, водителя Toyota Land Cruiser Prado обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила движения, в результате чего погиб человек. Авария произошла вечером 8 мая на Димитровском мосту.

«Обвиняемый, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Toyota, двигался по проезжей части Димитровского моста. В пути следования обвиняемый из-за опьянения и неправильного выбора скоростного режима совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, стоящим в крайнем левом ряду с включенными аварийными сигналами. После столкновения Daewoo Nexia совершила наезд на трёх мужчин-пешеходов, находившихся на проезжей части. <...> В результате ДТП один из пешеходов от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался на месте происшествия», — сообщили в областной прокуратуре.