Видео: Toyota подбросила в воздух школьника на велосипеде

В Карасуке под Новосибирском водитель Toyota Sprinter сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика на велосипеде. Ребёнок от удара отлетел на несколько метров и при этом, по заключению врачей, отделался лишь ушибами и ссадинами. Мама мальчика признаёт, что он нарушил ПДД, но убеждена, что водитель тоже виноват, так как ехал слишком быстро и даже не притормозил перед пешеходным переходом. Мама сбитого ребёнка Анастасия (имя изменено по её просьбе. — Прим. ред.) объяснила, что Артём возвращался на велосипеде домой с прогулки, когда попал под машину.

«Находилась я дома, заходит парень со скорой. Объяснил мне, что мне надо в больницу с ребёнком, что его сбила машина. Приезжаем туда. Врач осматривает его, делает снимки. И отпускает нас домой со справкой, чтобы мы явились в понедельник <...> Шишки были на голове. Ребёнок целые сутки дома лежал, даже вздохнуть не мог, потому что вся правая сторона — там сильные ушибы были, кожу всю разрезало на лопатке <...> На линейке 2 сентября ему стало плохо. Он весь побледнел, его затошнило», — рассказала корреспонденту НГС мама мальчика Анастасия.

Видео: читательница НГС

Мальчика врачи отправили на больничный. Но Анастасия планирует провести более комплексное обследование сына, хотя медики, по её словам, утверждают, что с ребёнком всё в порядке. «Он перелетел через машину. Да, сейчас может быть никакой травмы, а потом-то чуть дальше могут быть последствия. И никаких мер не принимается в больнице. Только покой и постельный режим», — добавила сибирячка. Сейчас по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении и проводится расследование (копия постановления имеется в распоряжении редакции).

