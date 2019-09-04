Полицейские поймали серийного вора кладбищенских оградок

Полиция задержала новосибирца, который воровал и продавал оградки с кладбищ Новосибирска — всего он успел похитить больше 30 металлических оградок.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о задержании подозреваемого. В ведомстве уточнили, что получили более 30 заявлений от горожан о кражах оградок.



«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан мужчина, житель Калининского района 1991 года рождения. Известно, что он похищал оградки металлические, после чего сдавал их в пункт металлолома. Установлено также, что он совершал хищения оградок с кладбища, расположенного в Заельцовском районе. В общей сложности больше 30 заявлений в двух районах. И заявления продолжают поступать. Сейчас он находится под подпиской о невыезде», — объяснили в полиции.

