Полицейские поймали серийного вора кладбищенских оградок

Всего сибиряк успел похитить больше 30 металлических оградок
Фото: Александр Ощепков / НГС
Полиция задержала новосибирца, который воровал и продавал оградки с кладбищ Новосибирска — всего он успел похитить больше 30 металлических оградок.
В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о задержании подозреваемого. В ведомстве уточнили, что получили более 30 заявлений от горожан о кражах оградок.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан мужчина, житель Калининского района 1991 года рождения. Известно, что он похищал оградки металлические, после чего сдавал их в пункт металлолома. Установлено также, что он совершал хищения оградок с кладбища, расположенного в Заельцовском районе. В общей сложности больше 30 заявлений в двух районах. И заявления продолжают поступать. Сейчас он находится под подпиской о невыезде», — объяснили в полиции.
Информацию о задержании обсуждают и в группе Академгородка на Facebook. По словам одного из её подписчиков, задержанный может быть причастен к кражам до 20 ограждений и на Южном кладбище в Советском районе города, а задержанного видели на месте на автомобиле Mercedes.
В МВД уточнили, что стоимость каждой оградки составляет от 1,5 до 30 тысяч рублей, однако полный материальный ущерб ещё не установлен. Подозреваемого новосибирца обвиняют в преступлении по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В июне этого года на Заельцовском кладбище даже усилили охрану после того, как вандалы разобрали чугунную ограду одной из могил.