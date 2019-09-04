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Криминал

Полицейские поймали серийного вора кладбищенских оградок

Чугунные ограждения новосибирец сдавал в металлолом

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Всего сибиряк успел похитить больше 30 металлических оградок

Фото: Александр Ощепков / НГС

Полиция задержала новосибирца, который воровал и продавал оградки с кладбищ Новосибирска — всего он успел похитить больше 30 металлических оградок.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о задержании подозреваемого. В ведомстве уточнили, что получили более 30 заявлений от горожан о кражах оградок.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан мужчина, житель Калининского района 1991 года рождения. Известно, что он похищал оградки металлические, после чего сдавал их в пункт металлолома. Установлено также, что он совершал хищения оградок с кладбища, расположенного в Заельцовском районе. В общей сложности больше 30 заявлений в двух районах. И заявления продолжают поступать. Сейчас он находится под подпиской о невыезде», — объяснили в полиции.

Информацию о задержании обсуждают и в группе Академгородка на Facebook. По словам одного из её подписчиков, задержанный может быть причастен к кражам до 20 ограждений и на Южном кладбище в Советском районе города, а задержанного видели на месте на автомобиле Mercedes. 

В МВД уточнили, что стоимость каждой оградки составляет от 1,5 до 30 тысяч рублей, однако полный материальный ущерб ещё не установлен. Подозреваемого новосибирца обвиняют в преступлении по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В июне этого года на Заельцовском кладбище даже усилили охрану после того, как вандалы разобрали чугунную ограду одной из могил.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 20:19

    Полицейским нужно взять одну оградку и сделать контрольную сдачу в приемки металлолома, там где приняли такую деталь - закрывать богадельню и садить паразитов вместе с похитителем оградок.

    Гость
    4 сен 2019 в 19:59

    А может это того..., сами ритуальщики и промышляют?

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 20:04

    Бог такое не прощает.
    Не чтить память усопших - великий грех.
    Гореть ему в аду.