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Снова S7: авиакомпания вернулась к своему названию после сбора денег на высадку деревьев

За месяц ей удалось собрать средства на миллион саженцев

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В 2018 году авиакомпании группы S7 перевезли более 15,9 млн пассажиров

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 4 сентября, авиакомпания S7 Airlines объявила о возвращении к своему названию после сбора денег на высадку одного миллиона деревьев. 

С инициативой «Мы — Сибирь» компания выступила 1 августа и вернулась на месяц к своему историческому названию «Сибирь» в поддержку лесов, которые горели на территории Сибири.

Сбор денег для посадки одного миллиона деревьев в регионах Сибири для восполнения лесного массива, утраченного в пожарах, шёл за счёт отчисления денег с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

«Уже 13 сентября 2019 года S7 Airlines совместно с партнёром инициативы, межрегиональной экологической организацией "ЭКА", проведёт первую посадку. Более 200 волонтёров, включая сотрудников S7 Airlines, высадят 5 га деревьев в Коченёвском районе Новосибирской области (территория посадки выделена министерством природных ресурсов и экологии НСО. — Прим. ред.). Следующим шагом станут посадки в Иркутской области, которые пройдут в октябре 2019 года», — сообщили в пресс-службе компании.

К посадке деревьев можно будет присоединиться в качестве волонтёров, а за ходом проекта можно следить на сайте компании.

В пресс-службе добавили, что символ этой инициативы — лайнер Airbus A320 — продолжит полёты в уникальной ливрее: с исторической надписью «Сибирь» на фюзеляже и контуром ёлочки на хвосте.

Впервые самолёт S7 со словом «Сибирь» на борту приземлился в Новосибирске в середине августа. 

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Честный
    4 сен 2019 в 17:18

    Китайцы аплодируют

    4 сен 2019 в 17:15

    Какая Иркутская область? Пусть сначала научатся беречь имеющийся лес. Все саженцы посадить вокруг Новосибирска, чтобы создать хотя бы фрагмент Белокурихи.
    PS. Предварительно вокруг Новосибирска создать горы )))

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 17:55

    Самолёты S7 будут летать над пожарищами, а волонтеры будут сбрасывать вниз саженцы. Авось приживутся.