Снова S7: авиакомпания вернулась к своему названию после сбора денег на высадку деревьев

В 2018 году авиакомпании группы S7 перевезли более 15,9 млн пассажиров
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 4 сентября, авиакомпания S7 Airlines объявила о возвращении к своему названию после сбора денег на высадку одного миллиона деревьев.
С инициативой «Мы — Сибирь» компания выступила 1 августа и вернулась на месяц к своему историческому названию «Сибирь» в поддержку лесов, которые горели на территории Сибири.
Сбор денег для посадки одного миллиона деревьев в регионах Сибири для восполнения лесного массива, утраченного в пожарах, шёл за счёт отчисления денег с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.
«Уже 13 сентября 2019 года S7 Airlines совместно с партнёром инициативы, межрегиональной экологической организацией "ЭКА", проведёт первую посадку. Более 200 волонтёров, включая сотрудников S7 Airlines, высадят 5 га деревьев в Коченёвском районе Новосибирской области (территория посадки выделена министерством природных ресурсов и экологии НСО. — Прим. ред.). Следующим шагом станут посадки в Иркутской области, которые пройдут в октябре 2019 года», — сообщили в пресс-службе компании.
К посадке деревьев можно будет присоединиться в качестве волонтёров, а за ходом проекта можно следить на сайте компании.
В пресс-службе добавили, что символ этой инициативы — лайнер Airbus A320 — продолжит полёты в уникальной ливрее: с исторической надписью «Сибирь» на фюзеляже и контуром ёлочки на хвосте.
Впервые самолёт S7 со словом «Сибирь» на борту приземлился в Новосибирске в середине августа.