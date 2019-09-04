Снова S7: авиакомпания вернулась к своему названию после сбора денег на высадку деревьев

Сегодня, 4 сентября, авиакомпания S7 Airlines объявила о возвращении к своему названию после сбора денег на высадку одного миллиона деревьев.

С инициативой «Мы — Сибирь» компания выступила 1 августа и вернулась на месяц к своему историческому названию «Сибирь» в поддержку лесов, которые горели на территории Сибири.

Сбор денег для посадки одного миллиона деревьев в регионах Сибири для восполнения лесного массива, утраченного в пожарах, шёл за счёт отчисления денег с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.