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Бизнес

ЛГБТ-активист из Новосибирска открыл в Берлине магазин фетиш-одежды

Булат Барантаев хотел стать мэром, а теперь поставляет в Германию одежду из Дзержинского района

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Новосибирский предприниматель, политический и ЛГБТ-активист Булат Барантаев открыл магазин собственной линии одежды в Берлине

Фото: Булат Барантаев

ЛГБТ-активист Булат Барантаев, ранее заявлявший о желании выдвинуться в мэры Новосибирска, открыл в Берлине магазин фетиш-одежды для мужчин. 

«Наконец-то открыл бренд-магазин в гей-районе [Берлина]. Называется Maskulo.de — как наше онлайн-подразделение для Европы. <…> Наша стратегия — представить в берлинском магазине максимальный ассортимент и запасы Maskulo среди всех стран Европы. Это шорты, борцовки, нижнее бельё, легинсы и другие группы. Стратегия всё та же: "то, что среднестатистический парень даже постесняется надеть в спортзал или перед родителями". <…> Одежда, как и прежде за 5 лет работы компании, шьётся в цехе в Дзержинском районе Новосибирска. Мы думаем о расширении ассортимента за счёт более массовых товаров из Азии — бренд-футболки, массовое нижнее бельё, — но это планы на следующий год», — рассказал о своей авторской коллекции корреспонденту НГС Булат Барантаев.

Это первый фирменный магазин бренда&nbsp;Maskulo

Это первый фирменный магазин бренда Maskulo

Первый фирменный магазин Maskulo занял 110 квадратных метров. За первый день продаж, по словам Барантаева, магазин посетило около 50 человек, а средний чек составил 81 евро. При онлайн-покупках одежды от Барантаева средний чек обычно выше — около 130 евро. До открытия магазина в Берлине торговля фешн-одеждой этого бренда шла через интернет, с оптовых складов в Европе и США и в специализированных отделах магазинов одежды в Париже, Антверпене и Лондоне

Барантаев говорит, что в такой одежде среднестатистический парень постесняется появиться в спортзале или перед родителями

Барантаев говорит, что в такой одежде среднестатистический парень постесняется появиться в спортзале или перед родителями

Булат Барантаев — 35-летний новосибирский политический и ЛГБТ-активист. В 2014 году основал собственную линию мужской фетиш-одежды Maskulo. В 2016 году вместе со своим братом Айдаром Барантаевым (российская фармкомпания «Катрен») баллотировался в депутаты Госдумы. В 2016 году объём оптовых продаж одежды Maskulo составил 1 миллион рублей в месяц. В 2017 году годовой оборот — 50 миллионов рублей. В 2018 году появился филиал компании в Германии. 25 января 2019 года Булат Барантаев объявил о желании участвовать в выборах мэра Новосибирска. В конце мая 2019 года Барантаев отказался от участия в выборах, объяснив это сильной личной занятостью.

В конце лета новосибирская компания Vsemayki.ru выпустила специальную коллекцию одежды #сибирьгорит: 20% от продаж пойдут на восстановление сибирской тайги.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 18:06

    Новость как раз на радость здешнему многоликому троллю-клону (его многие учётки в профиле), правда сам он не сможет ничего купить, потому что живёт тут в комментах целыми сутками, зато глубоко проникнется за своих единомышленников))

    гость.
    4 сен 2019 в 18:03

    Почему этот хороший парень не участвует в выборах?

    Илья Сергеевич
    4 сен 2019 в 18:06

    Душевное здоровье новосибирцев - важнейшая задача Анатолия Евгеньевича ЛОКОТЬ. Занятость молодежи в спортивных секциях, кружках, мероприятиях поможет уберечь подростающее поколение от дурного влияния.