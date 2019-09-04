ЛГБТ-активист из Новосибирска открыл в Берлине магазин фетиш-одежды

ЛГБТ-активист Булат Барантаев, ранее заявлявший о желании выдвинуться в мэры Новосибирска, открыл в Берлине магазин фетиш-одежды для мужчин.

«Наконец-то открыл бренд-магазин в гей-районе [Берлина]. Называется Maskulo.de — как наше онлайн-подразделение для Европы. <…> Наша стратегия — представить в берлинском магазине максимальный ассортимент и запасы Maskulo среди всех стран Европы. Это шорты, борцовки, нижнее бельё, легинсы и другие группы. Стратегия всё та же: "то, что среднестатистический парень даже постесняется надеть в спортзал или перед родителями". <…> Одежда, как и прежде за 5 лет работы компании, шьётся в цехе в Дзержинском районе Новосибирска. Мы думаем о расширении ассортимента за счёт более массовых товаров из Азии — бренд-футболки, массовое нижнее бельё, — но это планы на следующий год», — рассказал о своей авторской коллекции корреспонденту НГС Булат Барантаев.

Это первый фирменный магазин бренда Maskulo Фото: Булат Барантаев

Первый фирменный магазин Maskulo занял 110 квадратных метров. За первый день продаж, по словам Барантаева, магазин посетило около 50 человек, а средний чек составил 81 евро. При онлайн-покупках одежды от Барантаева средний чек обычно выше — около 130 евро. До открытия магазина в Берлине торговля фешн-одеждой этого бренда шла через интернет, с оптовых складов в Европе и США и в специализированных отделах магазинов одежды в Париже, Антверпене и Лондоне.



Барантаев говорит, что в такой одежде среднестатистический парень постесняется появиться в спортзале или перед родителями Фото: Булат Барантаев

Булат Барантаев — 35-летний новосибирский политический и ЛГБТ-активист. В 2014 году основал собственную линию мужской фетиш-одежды Maskulo. В 2016 году вместе со своим братом Айдаром Барантаевым (российская фармкомпания «Катрен») баллотировался в депутаты Госдумы. В 2016 году объём оптовых продаж одежды Maskulo составил 1 миллион рублей в месяц. В 2017 году годовой оборот — 50 миллионов рублей. В 2018 году появился филиал компании в Германии. 25 января 2019 года Булат Барантаев объявил о желании участвовать в выборах мэра Новосибирска. В конце мая 2019 года Барантаев отказался от участия в выборах, объяснив это сильной личной занятостью.

