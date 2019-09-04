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Образование

Студентам новосибирского вуза запретили ходить на митинги

С учащимися, которые ходят на акции протеста, серьёзно поговорят в профкоме

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Сибирский институт управления запретит студентам ходить на митинги

Фото: Густаво Зырянов / НГС, Александр Ощепков / НГС

Студентам Сибирского института управления, который работает в Новосибирске как филиал РАНХиГС, запретят ходить на митинги и участвовать в предвыборных кампаниях. 

Как сообщает издание «Мел», ректор РАНХиГС Владимир Мау запретил студентам вуза ходить на митинги. 

«Да, вуз — территория свободы, но хотите бунтовать — идите в другие [учебные заведения]. Вы должны понимать, что, поступая в этот вуз, с этой аффилиацией, вы накладываете на себя определённые ограничения лояльности к власти», — цитирует «Мел» слова Мау.

В студенческом профсоюзе СИУ РАНХиГС корреспонденту НГС подтвердили, что новосибирским студентам также запретят ходить на митинги и принимать участие в предвыборных кампаниях.

«На совещании директора было сказано: готовимся к началу учебного года, выполняем наши уставные задачи, но не включаемся ни в какие действия и вопросы, связанные с выборами. [НГС: Если студенты решат пойти на митинги, будут ли с ними вести беседы и отговаривать?] Я думаю, что да. У нас единая политика в институте, если так сказал Владимир Мау, наш директор будет занимать точно такую же политику, как Мау. Не другую — это совершенно точно», — объяснила председатель профкома СИУ РАНХиГС Галина Плясуля.

По мнению политолога Владимира Леонтьева, подобные запреты недопустимы, а руководство вузов может только рекомендовать студентам не ходить на митинги.

«Молодёжь у нас в последнее время смотрит YouTube, но не ходит голосовать. Сейчас есть некоторые улучшения в электоральном поле голосования студентов. Если такими вещами запрещать участвовать в некоторых санкционированных акциях, <...> это уже самодеятельность директора, ректора — кого угодно. Я не могу сказать, что есть определённое право у ректора запрещать, он может всех собрать и сказать: "Господа учащиеся, вот к нам там хорошо относятся, давайте не будем участвовать", — это он имеет право. Но если студент хочет сам принять участие <...> ему это запрещать не вправе», — считает Леонтьев.

Студенты Новосибирска постоянно участвуют в массовых акциях и протестах. Так, в октябре 2018 года Центральный районный суд дал 10 суток административного ареста студенту Новосибирского государственного университета Владиславу Кузеванову за участие в несогласованном митинге 9 сентября.

А 26 ноября студенток первого курса Новосибирского профессионально-педагогического колледжа отчислили после того, как они выложили в Instagram видео, на котором бреют ноги в вагоне метро — после акции их вызвали на беседу к руководству учебного заведения. После общения девушки написали заявление об отчислении. 

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    КОММЕНТАРИИ (101)

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    4 сен 2019 в 17:36

    Можно поддерживать или нет политику вуза в отношении митингов, но ректор прав, студенты должны понимать, поступая в этот вуз, степень лояльности. Иначе - учитесь в других местах, где нет таких требований

    Маршал
    4 сен 2019 в 17:39

    Сейчас набегут защитники прав и свобод студентов) а по мне, правильно ректор сделал. Сказал - как отрезал. Я учился и работал, митинговать некогда было. Да и сейчас митинги считаю пустой тратой времени

    4 сен 2019 в 17:34

    Власть нервничает, выглядят эти телодвижения совсем глупо.