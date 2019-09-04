Студентам новосибирского вуза запретили ходить на митинги

«Да, вуз — территория свободы, но хотите бунтовать — идите в другие [учебные заведения]. Вы должны понимать, что, поступая в этот вуз, с этой аффилиацией, вы накладываете на себя определённые ограничения лояльности к власти», — цитирует «Мел» слова Мау.

В студенческом профсоюзе СИУ РАНХиГС корреспонденту НГС подтвердили, что новосибирским студентам также запретят ходить на митинги и принимать участие в предвыборных кампаниях.

«На совещании директора было сказано: готовимся к началу учебного года, выполняем наши уставные задачи, но не включаемся ни в какие действия и вопросы, связанные с выборами. [НГС: Если студенты решат пойти на митинги, будут ли с ними вести беседы и отговаривать?] Я думаю, что да. У нас единая политика в институте, если так сказал Владимир Мау, наш директор будет занимать точно такую же политику, как Мау. Не другую — это совершенно точно», — объяснила председатель профкома СИУ РАНХиГС Галина Плясуля.

По мнению политолога Владимира Леонтьева, подобные запреты недопустимы, а руководство вузов может только рекомендовать студентам не ходить на митинги.

«Молодёжь у нас в последнее время смотрит YouTube, но не ходит голосовать. Сейчас есть некоторые улучшения в электоральном поле голосования студентов. Если такими вещами запрещать участвовать в некоторых санкционированных акциях, <...> это уже самодеятельность директора, ректора — кого угодно. Я не могу сказать, что есть определённое право у ректора запрещать, он может всех собрать и сказать: "Господа учащиеся, вот к нам там хорошо относятся, давайте не будем участвовать", — это он имеет право. Но если студент хочет сам принять участие <...> ему это запрещать не вправе», — считает Леонтьев.