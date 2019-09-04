Семья погибшей сотрудницы троллейбусного депо потребовала 1,5 миллиона от «Горэлектротранспорта»

Бетонная плита упала на диспетчера и кассира троллейбусного депо — одна из них погибла на месте, вторую увезли в больницу с тяжёлой травмой

В Новосибирске начался суд по гражданскому делу о несчастном случае в Кировском троллейбусном депо, во время которого бетонная плита упала на диспетчера и кассира. Иск о компенсации морального вреда подала родственница погибшей работницы.

Информация о гражданском деле, ответчиком в котором выступает МКП «Горэлектротранспорт», появилась на сайте Кировского районного суда.

В прокуратуре Кировского района Новосибирска, которая участвует в рассмотрении дела, корреспонденту НГС пояснили, что этот иск связан с несчастным случаем на производстве.



«22 июля 2019 года в результате несчастного случая на производстве была причинена смерть сотруднику в результате падения бетонной плиты. [Погибла] сотрудник муниципального казённого предприятия города Новосибирска "Горэлектротранспорт". В связи с чем близким родственником погибшей было предъявлено исковое заявление в Кировский районный суд города Новосибирска о возмещении морального вреда. Моральный вред истица оценила в 1,5 миллиона рублей. На данный момент судебное заседание было отложено в связи с истребованием дополнительных доказательств, а именно в настоящее время не закончено расследование несчастного случая на производстве, отсутствует акт», — рассказали в прокуратуре Кировского района.

Получить комментарии истца корреспонденту НГС пока не удалось.

Как ранее сообщали в ГИБДД Новосибирска, поздно вечером 22 июля троллейбус зацепил бетонный козырёк здания на территории депо по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 49. Плита упала на двух работниц, одна из них получила тяжёлую травму позвоночника, вторая погибла на месте.



В троллейбусном депо после несчастного случая рассказывали, что в тот вечер кассир и диспетчер вышли на крыльцо покурить. В это время в парк заезжал троллейбус — его водитель решил пошутить и сымитировать наезд на стоявших на крыльце коллег.

«Резко выворачивать начал и задел столб, на котором держался козырёк — плита. <...> И она упала на них: кассир — насмерть, а диспетчер — с тяжёлыми травмами в больницу», — пояснял корреспонденту НГС один из сотрудников депо.

Впрочем, другие коллеги, хорошо знающие водителя, не верили, что такой опытный человек мог так пошутить — по их словам, это было больше похоже на несчастный случай. «Это, скорее всего, случайно произошло. Думаете, он преднамеренно? Я почитал с утра, что пишут — такая фигня написана, никто ничего не знает, но раздули. Эта ситуация — жизненный фактор, произойти могло с кем угодно. Может, что-то получилось, ведь это же не легковушка, а троллейбус», — рассуждал другой работник депо.

В мэрии Новосибирска после этого происшествия сообщали, что окажут помощь семьям погибшей и пострадавшей сотрудниц.

