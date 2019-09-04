Медведев поручил купить школьные автобусы и машины скорой помощи для новосибирцев

2 августа, отмечается в распоряжении Медведева, «было выделено 10 млрд рублей для дополнительной поставки в 2019 году в субъекты Федерации новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства (5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи и 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов). Предусматривается дополнительная поставка более 1,55 тысяч автомобилей скорой медицинской помощи и более 2,45 тысяч школьных автобусов».

Сейчас Минпромторг России заключает госконтракты на поставку и доставку в регионы.

«Для региона в 2019 году дополнительно закупят 13 школьных автобусов и 34 автомобиля скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о покупке для регионов страны новых школьных автобусов и машин скорой помощи. Новосибирская область получит 47 единиц техники.

Правительство распределило транспорт по субъектам РФ. При этом конкретная сумма, которая будет выделена на каждый регион, в документе не указана.

Сейчас в области работают 519 школьных автобусов и 349 машин скорой. Также в Новосибирской области есть вертолёт санитарной авиации Ми-8 — он летает в районы области за тяжёлыми пациентами.