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Медведев поручил купить школьные автобусы и машины скорой помощи для новосибирцев

Регион получит 47 новых скорых и автобусов

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В августе медики региона получили 8 новых машин скорой помощи

Фото: nso.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о покупке для регионов страны новых школьных автобусов и машин скорой помощи. Новосибирская область получит 47 единиц техники.

«Для региона в 2019 году дополнительно закупят 13 школьных автобусов и 34 автомобиля скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Сейчас Минпромторг России заключает госконтракты на поставку и доставку в регионы.

2 августа, отмечается в распоряжении Медведева, «было выделено 10 млрд рублей для дополнительной поставки в 2019 году в субъекты Федерации новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства (5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи и 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов). Предусматривается дополнительная поставка более 1,55 тысяч автомобилей скорой медицинской помощи и более 2,45 тысяч школьных автобусов».

Правительство распределило транспорт по субъектам РФ. При этом конкретная сумма, которая будет выделена на каждый регион, в документе не указана.

Сейчас в области работают 519 школьных автобусов и 349 машин скорой. Также в Новосибирской области есть вертолёт санитарной авиации Ми-8 — он летает в районы области за тяжёлыми пациентами.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    Худой
    4 сен 2019 в 16:30

    Обожаю, нравится он мне. Хозяйственник.

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 16:31

    Скорые это хорошо и автобусы.Но что-то в последнее время нас балуют и все к выборам прям пытаются успеть. Так и не ровен час и поручит проголосить за существующего мэра:))

    08-го выборы
    4 сен 2019 в 16:37

    Неужели на всю эту дичь кто-то ещё ведётся?! Всё хорошее происходит только до дня голосования, а потом тишина...