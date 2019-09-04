Рубрики
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 66.91
eur 73.20

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 66.91
eur 73.20

Все новости

Все новости
Политика

Мэр Локоть назначил советником бывшего вице-губернатора

В мэрии он будет заниматься вопросами финансовой безопасности

Поделиться

5 276
95 Обсудить

Александр Тимошенко стал одним из девяти советников мэра

Фото: fedsfm.ru

У мэра Новосибирска Анатолия Локтя появился новый советник — им стал бывший глава сибирского управления Росфинмониторинга Александр Тимошенко.

Об этом корреспонденту НГС сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

По его словам, к компетенции нового советника Анатолия Локтя относятся «вопросы финансовой безопасности» — новую должность Александр Тимошенко занял во второй половине августа. 

Согласно данным, размещённым на сайте мэрии, вместе с Александром Тимошенко у Анатолия Локтя сейчас насчитывается девять советников.

Как сообщает «КомерсантЪ» со ссылкой на «информированный источник», новый советник будет работать на общественных началах, без зарплаты. Ранее, до 1999 года, Александр Тимошенко занимал должность вице-губернатора Новосибирской области. В 2001–2002 годах руководил новосибирским управлением валютного контроля Министерства финансов России. Сибирское управление Федеральной службы по финансовому мониторингу он возглавлял в 2002–2017 годах, а после отставки занял пост заместителя гендиректора Коченёвского нефтеперерабатывающего завода «ВПК-ойл». 

Также сегодня в региональном правительстве сообщили, что свой пост покинул министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников. Вчера он провёл свой последний рабочий день в этой должности.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

отставки и назначения

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (95)

    Виктор
    4 сен 2019 в 15:03

    Позор Локоть. Весь супермаркет на шлюзе обклеил своими наклейками. Где дебаты с Бойко?

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 15:12

    Локоть и путин едины

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 15:07

    Пока будет работать на общественных началах.Правильно,а на каких он ещё будет работать, ведь до 8 сентября осталось 4дня, а там менять команду будет новый мэр.Или 100% гарантия победы Локтя будет обеспечена и уже празднуется?:))