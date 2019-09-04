Мэр Локоть назначил советником бывшего вице-губернатора

Согласно данным, размещённым на сайте мэрии, вместе с Александром Тимошенко у Анатолия Локтя сейчас насчитывается девять советников.

По его словам, к компетенции нового советника Анатолия Локтя относятся «вопросы финансовой безопасности» — новую должность Александр Тимошенко занял во второй половине августа.

Как сообщает «КомерсантЪ» со ссылкой на «информированный источник», новый советник будет работать на общественных началах, без зарплаты. Ранее, до 1999 года, Александр Тимошенко занимал должность вице-губернатора Новосибирской области. В 2001–2002 годах руководил новосибирским управлением валютного контроля Министерства финансов России. Сибирское управление Федеральной службы по финансовому мониторингу он возглавлял в 2002–2017 годах, а после отставки занял пост заместителя гендиректора Коченёвского нефтеперерабатывающего завода «ВПК-ойл».

Также сегодня в региональном правительстве сообщили, что свой пост покинул министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников. Вчера он провёл свой последний рабочий день в этой должности.