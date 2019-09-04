На «Родники» провели Красный проспект с трёхзначными номерами домов

«Это частичный продленный Красный проспект, который еще не соединили с основным. Там несколько застройщиков продают дома», — уточнили в отделе продаж компании «Энергомонтаж», основного застройщика «Родников».

Застройщики микрорайона «Родники» в Калининском районе Новосибирска закончили оформление новой улицы с высотными домами. Улица официально получила название Красный проспект, а дома на ней имеют адреса с трёхзначными номерами.

Сейчас на участке «нового» Красного проспекта располагаются несколько жилых домов с номерами от 310 до 318.

«Старый» Красный проспект заканчивается номерами домов 230–234, то есть часть номеров зарезервирована для зданий, которые когда-то в будущем построят на территории городского аэропорта, а Красный проспект полностью соединят с «Родниками».

В марте 2019 года власти Новосибирска сообщили об изъятии 100 га земли под будущее строительство проспекта между аэропортом и «Родниками», однако конкретные сроки так и не назывались. Сейчас эта территория представляет собой дремучие непроходимые заросли.

Красный проспект называют одной из самых длинных прямых улиц в мире — его длина 6947 метров. Если оба участка проспекта в будущем соединятся, его длина достигнет 10 километров.

Сейчас другая новосибирская улица — Первомайская — длиннее Красного проспекта. При этом она не является прямой и изгибается.

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