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На «Родники» провели Красный проспект с трёхзначными номерами домов

До остальной части проспекта остаются дикие заросли и городской аэропорт

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Новый Красный проспект

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Застройщики микрорайона «Родники» в Калининском районе Новосибирска закончили оформление новой улицы с высотными домами. Улица официально получила название Красный проспект, а дома на ней имеют адреса с трёхзначными номерами. 

«Это частичный продленный Красный проспект, который еще не соединили с основным. Там несколько застройщиков продают дома», — уточнили в отделе продаж компании «Энергомонтаж», основного застройщика «Родников».  

Дом с номером 318

Дом с номером 318

Сейчас на участке «нового» Красного проспекта располагаются несколько жилых домов с номерами от 310 до 318. 

«Старый» Красный проспект заканчивается номерами домов 230–234, то есть часть номеров зарезервирована для зданий, которые когда-то в будущем построят на территории городского аэропорта, а Красный проспект полностью соединят с «Родниками». 

По таким зарослям пройдет будущий Красный проспект

По таким зарослям пройдет будущий Красный проспект

В марте 2019 года власти Новосибирска сообщили об изъятии 100 га земли под будущее строительство проспекта между аэропортом и «Родниками», однако конкретные сроки так и не назывались. Сейчас эта территория представляет собой дремучие непроходимые заросли. 

Красный проспект называют одной из самых длинных прямых улиц в мире — его длина 6947 метров. Если оба участка проспекта в будущем соединятся, его длина достигнет 10 километров.

Сейчас другая новосибирская улица — Первомайская — длиннее Красного проспекта. При этом она не является прямой и изгибается. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (61)

    ЫЫЫ
    4 сен 2019 в 15:31

    Трехзначные на Красном начинаются от площади Калинина. Гуманитарии, чо

    Честный
    4 сен 2019 в 15:31

    Предлагаю всем домам в городе присвоить адрес Красный проспект. Это престижно. К примеру дом на чистой слободе ул. Красный проспект, дом 78557

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 15:30

    взяли и изогнули прямую улицу, изуродовали город фактически опять