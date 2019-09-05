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Недвижимость

Потерпите пару лет: мэрия сдвинула сроки сноса 40 домов, которые должны были расселить в 2020 году

Теперь расселение запланировано на 2023–2025 годы

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Людям, которых обещали расселить из аварийных домов в следующем году, придётся ждать ещё от трёх до пяти лет

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мэрия Новосибирска изменила сроки сноса 41 аварийного дома — решения опубликованы на сайте городских властей.

Все дома планировали снести по подпрограмме «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» в 2020 году. Теперь часть домов будут ждать сноса до 2023 года, часть — до 2025-го.

Синим цветом отмечены дома, которые теперь будут ждать расселения до 2023 года, зелёным — до 2025 года

При этом в перечне оказались и дома, которых фактически уже не существует, хотя они ещё и могут быть отмечены на картах: в частности, уже снесены дома на улице Физкультурная, 16 и Бердское шоссе, 36.

Как объяснили в управлении по жилищным вопросам мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, отсрочка связана с изменением федерального законодательства и новыми региональной и муниципальной программами. Конкретной причины, почему программы, принятые на 2019–2025 годы, потребовали отсрочки расселения домов, запланированного на 2020 год, в ответе не указано.

Ранее в этом году масштабный снос аварийных домов власти анонсировали в микрорайоне Телецентр: расселить пообещали 28 домов.

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    КОММЕНТАРИИ (46)

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 18:26

    А ни чего, что это авайные дома? Они же могут рухнуть в любой момент. Чем в мэрии думают?

    Ната
    5 сен 2019 в 18:28

    А куда делись деньги на расселение 2020 года? Их уже городские чинуши благополучно распилили и забыли, а люди должны в развалинах жить…

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 18:24

    Повезло халявщикам. Другие берут ипотеку, а этим бесплатно дают новую квартиру.