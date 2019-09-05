Потерпите пару лет: мэрия сдвинула сроки сноса 40 домов, которые должны были расселить в 2020 году

Все дома планировали снести по подпрограмме «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» в 2020 году. Теперь часть домов будут ждать сноса до 2023 года, часть — до 2025-го.

Синим цветом отмечены дома, которые теперь будут ждать расселения до 2023 года, зелёным — до 2025 года

При этом в перечне оказались и дома, которых фактически уже не существует, хотя они ещё и могут быть отмечены на картах: в частности, уже снесены дома на улице Физкультурная, 16 и Бердское шоссе, 36.



Как объяснили в управлении по жилищным вопросам мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, отсрочка связана с изменением федерального законодательства и новыми региональной и муниципальной программами. Конкретной причины, почему программы, принятые на 2019–2025 годы, потребовали отсрочки расселения домов, запланированного на 2020 год, в ответе не указано.