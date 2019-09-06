Здание детского сада возле «Берёзовой рощи» отдали дому культуры

Небольшое двухэтажное здание за парком раньше занимал детский сад
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Власти Новосибирска сменили назначение здания на улице Алейская, 16: вместо детского сада там теперь будет ДК. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.
В документе указано, что вопрос о смене назначения здания площадью 719,9 кв. м власти рассматривали давно: сперва на уровне Совета депутатов в 2017 году, потому что здание остаётся муниципальным, затем на уровне специальной комиссии в июне 2019 года. С конца августа здание стало домом культуры.
Ранее здание арендовал детский сад при специализированном еврейском лицее «Ор Авнер». Как пояснили в мэрии Новосибирска, он работал по этому адресу 14 лет: с 2002 по 2016 год, до марта 2019 года здание пустовало.
«Арендатор был вынужден покинуть здание и расторгнуть договорные отношения в связи с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, основанном на обследовании специализированной организацией несущих конструкций здания по ул. Алейская, 16, которое показало необходимость проведения капитального ремонта стен здания, кровли, внутренних коммуникаций и перекрытий. Указанные работы требовали значительных финансовых вложений, и "Ор Авнер" был не готов к таким расходам», — рассказали в пресс-службе мэрии.
В 2019 году здание попросил предоставить государственный «Новосибирский татарский культурный центр». Ему передали его в аренду до 2024 года с условием проведения за свой счёт капитального ремонта.
Татары — одна из самых многочисленных этнических групп Новосибирской области, а сибирских татар — чатов и барабинцев — можно считать коренным народом региона, отмечали в Институте археологии и этнографии СО РАН. Традиционный Сабантуй ежегодно становится одним из самых массовых народных праздников в городе.