Здание детского сада возле «Берёзовой рощи» отдали дому культуры

Власти Новосибирска сменили назначение здания на улице Алейская, 16: вместо детского сада там теперь будет ДК. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.

В документе указано, что вопрос о смене назначения здания площадью 719,9 кв. м власти рассматривали давно: сперва на уровне Совета депутатов в 2017 году, потому что здание остаётся муниципальным, затем на уровне специальной комиссии в июне 2019 года. С конца августа здание стало домом культуры.



Сейчас в здании идёт ремонт Фото: Густаво Зырянов / НГС

Ранее здание арендовал детский сад при специализированном еврейском лицее «Ор Авнер». Как пояснили в мэрии Новосибирска, он работал по этому адресу 14 лет: с 2002 по 2016 год, до марта 2019 года здание пустовало.

