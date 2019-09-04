На парковке перед магазином ограбили инвалида-колясочника

Перед ТЦ в Маслянино под Новосибирском 24-летний местный житель ограбил инвалида в коляске. Это произошло на парковке магазина 3 сентября около 21:00. Сибиряк отнял у инвалида барсетку, в которой были 2,5 тысячи рублей и сотовый телефон.

«Установив личность подозреваемого — безработного 24-летнего жителя Маслянино, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу, — полицейские задержали его и изъяли сотовый телефон и часть похищенных денег», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.