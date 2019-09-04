На парковке перед магазином ограбили инвалида-колясочника

Инвалида ограбили на парковке перед магазином — местный житель отнял у него 2,5 тысячи рублей и телефон
Фото: Архив НГС
Перед ТЦ в Маслянино под Новосибирском 24-летний местный житель ограбил инвалида в коляске. Это произошло на парковке магазина 3 сентября около 21:00. Сибиряк отнял у инвалида барсетку, в которой были 2,5 тысячи рублей и сотовый телефон.
«Установив личность подозреваемого — безработного 24-летнего жителя Маслянино, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу, — полицейские задержали его и изъяли сотовый телефон и часть похищенных денег», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Задержанный признался в преступлении и сейчас находится в спецприёмнике.
«Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения», — добавили в ведомстве.
В январе авиакомпания заставила беспомощную пассажирку выйти из самолёта без коляски и получила за это штраф. Женщина заранее предупреждала, что ей нужна будет помощь после посадки в Новосибирске.