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Криминал

На парковке перед магазином ограбили инвалида-колясочника

Безработный отнял у инвалида 2,5 тысячи рублей и телефон

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Инвалида ограбили на парковке перед магазином — местный житель отнял у него 2,5 тысячи рублей и телефон

Фото: Архив НГС

Перед ТЦ в Маслянино под Новосибирском 24-летний местный житель ограбил инвалида в коляске. Это произошло на парковке магазина 3 сентября около 21:00. Сибиряк отнял у инвалида барсетку, в которой были 2,5 тысячи рублей и сотовый телефон.

«Установив личность подозреваемого — безработного 24-летнего жителя Маслянино, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу, — полицейские задержали его и изъяли сотовый телефон и часть похищенных денег», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Задержанный признался в преступлении и сейчас находится в спецприёмнике. 

«Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения», — добавили в ведомстве.

В январе авиакомпания заставила беспомощную пассажирку выйти из самолёта без коляски и получила за это штраф. Женщина заранее предупреждала, что ей нужна будет помощь после посадки в Новосибирске. 

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    КОММЕНТАРИИ (8)

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    4 сен 2019 в 13:45

    Будни районного центра. Скоро начнут золото из ушей женщин выдергивать. Ну а что - стабильность!

    Баба Дуся
    4 сен 2019 в 13:44

    Студенты приехали в город.

    4 сен 2019 в 13:52

    Нифигасебе под Новосибирском. С таким же успехом можно сказать и под Барнаулом :)