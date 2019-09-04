«Здоровье под угрозой»: пациенты испугались увольнений врачей в поликлинике Заельцовского района

«Мне ответили по телефону, что ни онколога, ни хирурга в данной поликлинике физически не существует. Пришла к терапевту на приём, она сказала, что «я не могу открыть ваш шов посмотреть», потому что она некомпетентна в данном вопросе. <…> Чтобы получить консультацию онколога или хирурга, необходимо встать в очередь, приехать хоть куда-то в другую поликлинику, но не факт, что там примут.

О серьёзном дефиците врачей в редакцию сообщила одна из пациенток поликлиники в отделении на улице Дуси Ковальчук. По её словам, недавно она перенесла онкологическую операцию, а сейчас позвонила в поликлинику по поводу осмотра постоперационного шва.

Пациенты поликлиники № 27 в Заельцовском районе Новосибирска сообщили о массовых увольнениях врачей — терапевтов и узких специалистов. Администрация лечебного учреждения заверила, что это временные трудности.

Соответственно, на сегодняшний момент я не понимаю, как у меня происходит послеоперационный период полостной операции. И закрыть больничный я тоже не могу, потому что моему здоровью угрожает опасность — узкие специалисты отсутствуют!», —

объяснила пациентка поликлиники.



По её данным, из поликлиники увольняются и узкие специалисты, и терапевты.



Как рассказали корреспонденту НГС в руководстве поликлиники № 27, дефицит врачей действительно есть, но он «некритичный».



«Увольнения в последнее время идут — это люди, которые поступили в ординатуру. Они сейчас оформляются в ординатуру, и потом возвращаются опять к нам работать на участке на 0,5 ставки.

Это формальный момент, потому что это молодые специалисты, которые пошли учиться дальше», —

отметили в поликлинике.



В администрации добавили, что в отделении на Дуси Ковальчук работает хирург, а что касается онколога — молодой врач скоро должен закончить оформление документов и вернуться.



Ранее сотрудники акушерского отделения на улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска заявили, что их выгоняют с работы, а историческое здание отделения снесут ради элитного жилья. Власти заверили, что здание относится к объектам культурного наследия, и его снос запрещён. Однако акушерам действительно пришлось покинуть отделение, где они работали много лет, и переехать в областную больницу в специальный бокс.

