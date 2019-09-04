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Здоровье

«Здоровье под угрозой»: пациенты испугались увольнений врачей в поликлинике Заельцовского района

Руководство поликлиники заверило, что врачи скоро вернутся

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В ближайшее время молодые врачи вернутся к работе на полставки, заверили в поликлинике

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Пациенты поликлиники № 27 в Заельцовском районе Новосибирска сообщили о массовых увольнениях врачей — терапевтов и узких специалистов. Администрация лечебного учреждения заверила, что это временные трудности.

О серьёзном дефиците врачей в редакцию сообщила одна из пациенток поликлиники в отделении на улице Дуси Ковальчук. По её словам, недавно она перенесла онкологическую операцию, а сейчас позвонила в поликлинику по поводу осмотра постоперационного шва.

«Мне ответили по телефону, что ни онколога, ни хирурга в данной поликлинике физически не существует. Пришла к терапевту на приём, она сказала, что «я не могу открыть ваш шов посмотреть», потому что она некомпетентна в данном вопросе. <…> Чтобы получить консультацию онколога или хирурга, необходимо встать в очередь, приехать хоть куда-то в другую поликлинику, но не факт, что там примут. 

Соответственно, на сегодняшний момент я не понимаю, как у меня происходит послеоперационный период полостной операции. И закрыть больничный я тоже не могу, потому что моему здоровью угрожает опасность — узкие специалисты отсутствуют!», —

объяснила пациентка поликлиники. 

По её данным, из поликлиники увольняются и узкие специалисты, и терапевты.

Как рассказали корреспонденту НГС в руководстве поликлиники № 27, дефицит врачей действительно есть, но он «некритичный».

«Увольнения в последнее время идут — это люди, которые поступили в ординатуру. Они сейчас оформляются в ординатуру, и потом возвращаются опять к нам работать на участке на 0,5 ставки. 

Это формальный момент, потому что это молодые специалисты, которые пошли учиться дальше», — 

отметили в поликлинике.

В администрации добавили, что в отделении на Дуси Ковальчук работает хирург, а что касается онколога — молодой врач скоро должен закончить оформление документов и вернуться.

Ранее сотрудники акушерского отделения на улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска заявили, что их выгоняют с работы, а историческое здание отделения снесут ради элитного жилья. Власти заверили, что здание относится к объектам культурного наследия, и его снос запрещён. Однако акушерам действительно пришлось покинуть отделение, где они работали много лет, и переехать в областную больницу в специальный бокс.

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    КОММЕНТАРИИ (97)

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 14:20

    Из статьи-«, а что касается онколога — молодой врач скоро должен закончить оформление документов и вернуться»А сколько ждать месяц, два???Онкопациенты -это особые пациенты, они не могут ждать,у них времени нет. Или им записываться в длинную и долгую очередь и «скакать» по больницам ,в поиске где примут.Черти что ей богу..

    4 сен 2019 в 14:34

    Оптимизация здравоохранения в действии. Вынуждено появился такой термин как медицинский террор.

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 14:29

    Очередной прорыв! На этот раз, в медицине...