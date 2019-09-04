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Фото: новосибирский астрофотограф раскрасил галактику Андромеды

Герман Марков доработал снимок из космоса, который сделал на Алтае

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Сначала Герман снимал галактику на чёрно-белую камеру, а затем добавил цвет, используя снимки, сделанные через цветные фильтры

Фото: instagram.com / mageol_astro

Новосибирский астрофотограф Герман Марков опубликовал снимок галактики Андромеды, над которым начал работать год назад.

Фото появилось в его аккаунте mageol_astro в Instagram.

«Это одновременно и простой, и сложный объект для съёмки. Галактика достаточно яркая — её видно даже невооруженным глазом за пределами города. Но видно лишь яркий центр, а периферию — рукава — надо уже достаточно долго снимать. Вообще, это популярный объект для съёмки, и я тоже давно хотел сделать снимок лучше, чем мои старые работы. К тому же эта галактика на небе достаточно большая, она даже не полностью вошла в поле зрения моего телескопа. А телескоп у меня небольшой», — рассказал корреспонденту НГС Герман Марков.

Марков уточнил, что большую часть съёмки этой галактики он проводил на Алтае в прошлом году.

«Тогда у меня эта галактика была черно-белой. Недавно на выезде, наконец, отснял цвет для нее и совместил эти снимки, чтобы получить глубоко проработанный цветной снимок. Камера у меня чёрно-белая, и чтобы получить на нее цветной снимок, нужно сделать снимки через цветные фильтры (красный, зелёный, синий). И, комбинируя при обработке эти цвета, можно получить снимок с реальными цветами», — объяснил астрофотограф.

Он добавил, что использует чёрно-белую камеру, потому что у нее есть преимущества перед цветной — в частности, она чувствительнее и резче.

Для того что сделать второе фото, Герман совместил снимки, сделанные через цветные фильтры

Фото 1: instagram.com/mageol_astro
Фото 2: instagram.com/mageol_astro

В июле Герман Марков опубликовал в своём аккаунте в Instagram снимок летящей ракеты, которая была запущена с космодрома «Байконур» на МКС.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Точняк
    4 сен 2019 в 14:43

    Директор нашего ЧОПа с крыши тоже наблюдает постоянно за звездами.

    Диванный эксперт
    4 сен 2019 в 14:30

    Земля плоская, звезд и созвездий не существует. Все иллюзия созданная высшим разумом.

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 14:25

    Она то и сожрёт Солнечную систему