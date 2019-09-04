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Автобус выбросило на тротуар после ДТП на Немировича-Данченко

После столкновения с легковой машиной автобус вылетел с дороги

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Автобус от удара выбросило на тротуар

Фото: Алексей Авраменко / 2gis

Сегодня, 4 сентября, около 10:00 на пересечении улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова в Кировском районе Новосибирска столкнулись Toyota и автобус.

«Автобус двигался на зелёный, я в этот момент двигался по встречному направлению, мне загорелся жёлтый, в этот момент произошло столкновение, вина 100% легковой. Видел удар, легковой автомобиль развернуло, а автобус залетел на тротуар», — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Олег.

В ДТП сейчас будут разбираться сотрудники ГИБДД.

«В данный момент туда выдвинулся экипаж ГИБДД, который будет оформлять ДТП без пострадавших, с материальным ущербом», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков

Сегодня утром произошло другое ДТП на перекрёстке — в Дзержинском районе 13-летняя девочка попала под колёса «Ауди».

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Коля
    4 сен 2019 в 12:24

    Давно всем уже ясно, что пришло время запретить прули. Прули угражают нашим детям и ветеранам войны. Нужно остановить эти опасные для общества автомобили.

    Мэр города Новосибирска
    4 сен 2019 в 12:25

    Очередной низколетящий долетался

    Художник
    4 сен 2019 в 12:32

    Вот мне интересно,выбросило на тротуар, это водитель вырулил на тротуар избегая аварии, а водители думают что на тротуаре могут быть дети например...