Автобус выбросило на тротуар после ДТП на Немировича-Данченко

Сегодня, 4 сентября, около 10:00 на пересечении улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова в Кировском районе Новосибирска столкнулись Toyota и автобус.

«Автобус двигался на зелёный, я в этот момент двигался по встречному направлению, мне загорелся жёлтый, в этот момент произошло столкновение, вина 100% легковой. Видел удар, легковой автомобиль развернуло, а автобус залетел на тротуар», — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Олег.

В ДТП сейчас будут разбираться сотрудники ГИБДД.

«В данный момент туда выдвинулся экипаж ГИБДД, который будет оформлять ДТП без пострадавших, с материальным ущербом», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков