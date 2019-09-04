Новосибирца отправят под суд за убийство собаки Шанти в лифте дома в «Матрёшкином дворе»

Следователи завершили расследование дела об убийстве собаки Шанти в Кировском районе Новосибирска — 45-летнему мужчине грозит наказание, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

По версии следствия, 24 апреля житель «Матрёшкиного двора» через интернет приобрёл собаку по кличке Шанти. В тот же день он избил и задушил пса поводком, когда был пьян.

«Труп животного обнаружили в лифтовой кабине жители дома, где было совершено преступление, и сообщили о находке в полицию. По факту жесткого обращения с животным было возбуждено уголовное дело. Согласно заключению биологической экспертизы, смерть собаки наступила в результате механической асфиксии», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.