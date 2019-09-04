Новосибирца отправят под суд за убийство собаки Шанти в лифте дома в «Матрёшкином дворе»

После убийства собаки в «Матрёшкином дворе» в центре Новосибирска прошли акции с требованием строго наказать виновного
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Следователи завершили расследование дела об убийстве собаки Шанти в Кировском районе Новосибирска — 45-летнему мужчине грозит наказание, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
По версии следствия, 24 апреля житель «Матрёшкиного двора» через интернет приобрёл собаку по кличке Шанти. В тот же день он избил и задушил пса поводком, когда был пьян.
«Труп животного обнаружили в лифтовой кабине жители дома, где было совершено преступление, и сообщили о находке в полицию. По факту жесткого обращения с животным было возбуждено уголовное дело. Согласно заключению биологической экспертизы, смерть собаки наступила в результате механической асфиксии», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
В полиции заверили, что жителю «Матрёшкиного двора» уже предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей. Уголовное дело передали прокурору.
«Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности — в июне 2019 года суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"», — добавили в пресс-службе областного управления полиции.
В марте в Новосибирском районе завершился суд по делу об убийстве среднеазиатской овчарки из охотничьего ружья: стрелок получил 60 часов обязательных работ и обязан выплатить 50 тысяч рублей хозяйке погибшего алабая.