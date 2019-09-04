Новосибирск попал в список российских городов с самым грязным воздухом

Министерство природных ресурсов и экологии РФ включило Новосибирск в список 37 российских городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

Об этом свидетельствуют данные из проекта государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Как сообщили экологи со ссылкой на данные Росгидромета, загрязнение воздуха в Новосибирске связано с высоким уровнем бенз(а)пирена: в восьми случаях за год максимальные разовые концентрации этого вещества достигали 20 ПДК. Также из городов Новосибирской области в список самых загрязнённых попал Искитим, где максимальные разовые концентрации бенз(а)пирена дважды за год достигали 19,7 ПДК.



В целом по России, по данным экологов, превышение примесей в воздухе больше чем на 10 ПДК наблюдалось в 37 городах с общим населением 12,6 миллиона человек. «Из указанного количества городов в четырёх выявлено превышение по сероводороду, в 32 — по бенз(а)пирену, в одном городе — по диоксиду азота, свинцу, ксилолу и этилбензолу. <…> Всего в 2018 году выявлено 219 случаев превышения 10 ПДК по различным загрязняющим веществам», — говорится в проекте доклада. Чаще всего случаи чрезмерного загрязнения воздуха Росгидромет фиксировал в Красноярске, Улан-Удэ и Оренбурге. «Наибольшие концентрации бенз(а)пирена в городах Российской Федерации отмечались в холодный период с началом отопительного сезона, поскольку поступление данного загрязняющего вещества в атмосферный воздух происходит в основном в результате сгорания топлива», — сообщают авторы доклада.

Также экологи отмечают, что больше половины городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха находятся в Сибирском федеральном округе.

