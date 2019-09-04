«Дорогая, я уменьшил Шуфутинского»: читатели НГС вписали имя певца в названия фильмов. Это смешно!

3 сентября позади — календарь перевернули, а костры рябин потихоньку догорают. Вчера НГС вспомнил все самые забавные новости последних лет, которые происходили в Новосибирске именно 3 сентября.

Также в группе НГС во «ВКонтакте» мы попросили читателей заменить одно слово в названии фильма на фамилию Михаила Шуфутинского — подписчики оставили десятки комментариев. НГС публикует самые смешные варианты — некоторые фильмы точно захочется увидеть с Михаилом Шуфутинским в главной роли.



Только представьте, что было бы, если бы вместо Дэниела Крейга снимался бы Михаил Захарович — «Девушка с татуировкой Шуфутинского». Покусились даже на легенду кинематографа — «Пролетая над гнездом Шуфутинского».