«Дорогая, я уменьшил Шуфутинского»: читатели НГС вписали имя певца в названия фильмов. Это смешно!

Кажется, Михаил Шуфутинский мог сыграть десятки ролей в кино
Фото: shufutinsky.ru.
3 сентября позади — календарь перевернули, а костры рябин потихоньку догорают. Вчера НГС вспомнил все самые забавные новости последних лет, которые происходили в Новосибирске именно 3 сентября.
Также в группе НГС во «ВКонтакте» мы попросили читателей заменить одно слово в названии фильма на фамилию Михаила Шуфутинского — подписчики оставили десятки комментариев. НГС публикует самые смешные варианты — некоторые фильмы точно захочется увидеть с Михаилом Шуфутинским в главной роли.
Только представьте, что было бы, если бы вместо Дэниела Крейга снимался бы Михаил Захарович — «Девушка с татуировкой Шуфутинского». Покусились даже на легенду кинематографа — «Пролетая над гнездом Шуфутинского».
Вспомнили и советскую классику: «Шуфутинский и три мушкетёра», «Когда деревья были Шуфутинскими», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: охота на Шуфутинского» и «Шуфутинский слезам не верит».
Вариантов было очень много: «День, когда Шуфутинский остановился», «Дорогая, я уменьшил Шуфутинского», «Поймай меня, если Шуфик», «007: Шуфутинский, но не сейчас», «Ш — значит Шуфутинский», «Охотники за Шуфутинским», «Эйс Вентура 2: Зов Шуфутинского», «Унесённые Шуфутинским» и «Карты, деньги, Шуфутинский».
Сам Михаил Шуфутинский нисколько не обижается на все ежегодные шутки про песню «3 сентября» и даже поддерживает их.
У Михаила Захаровича 3 сентября был днём прощанья, но у нас с вами до сих пор всё всерьёз! Кстати, Шуфутинскому в Новосибирске не очень везло — однажды на гастролях в президентском люксе на него упал кусок стены.