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«Дорогая, я уменьшил Шуфутинского»: читатели НГС вписали имя певца в названия фильмов. Это смешно!

НГС попросил заменить слово в названии фильма на Шуфутинского — публикуем лучшее

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Кажется, Михаил Шуфутинский мог сыграть десятки ролей в кино

Фото: shufutinsky.ru.

3 сентября позади —  календарь перевернули, а костры рябин потихоньку догорают. Вчера НГС вспомнил все самые забавные новости последних лет, которые происходили в Новосибирске именно 3 сентября.

Также в группе НГС во «ВКонтакте» мы попросили читателей заменить одно слово в названии фильма на фамилию Михаила Шуфутинского — подписчики оставили десятки комментариев. НГС публикует самые смешные варианты — некоторые фильмы точно захочется увидеть с Михаилом Шуфутинским в главной роли. 

Только представьте, что было бы, если бы вместо Дэниела Крейга снимался бы Михаил Захарович — «Девушка с татуировкой Шуфутинского». Покусились даже на легенду кинематографа — «Пролетая над гнездом Шуфутинского». 

Вспомнили и советскую классику: «Шуфутинский и три мушкетёра», «Когда деревья были Шуфутинскими», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: охота на Шуфутинского» и «Шуфутинский слезам не верит».

Вариантов было очень много: «День, когда Шуфутинский остановился», «Дорогая, я уменьшил Шуфутинского», «Поймай меня, если Шуфик», «007: Шуфутинский, но не сейчас», «Ш — значит Шуфутинский», «Охотники за Шуфутинским», «Эйс Вентура 2: Зов Шуфутинского», «Унесённые Шуфутинским» и «Карты, деньги, Шуфутинский».

Сам Михаил Шуфутинский нисколько не обижается на все ежегодные шутки про песню «3 сентября» и даже поддерживает их.

У Михаила Захаровича 3 сентября был днём прощанья, но у нас с вами до сих пор всё всерьёз! Кстати, Шуфутинскому в Новосибирске не очень везло — однажды на гастролях в президентском люксе на него упал кусок стены. 

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Пикачу
    4 сен 2019 в 12:47

    Спасибо за то, что сказали, что это смешно... Сразу и не догадаешься

    Огурец
    4 сен 2019 в 12:44

    Описался от смеха.

    4 сен 2019 в 12:51

    И над чем именно там смеялись "журналисты"?