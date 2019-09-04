Тушили всю ночь до утра: крупный пожар уничтожил три дома в Октябрьском районе

Пожар тушили по повышенному номеру сложности
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В ночь на вторник, 4 сентября, в частном секторе между улицами Московской и Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска загорелись дома. Пожарные работали всю ночь, но в итоге сгорели три частных дома.
«Общая площадь — 218 квадратных метров», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.
Причины пожара ещё устанавливаются. Пока не известно, где именно начался пожар. Пострадавших нет.
Огонь тушили всю ночь, пожарные работали на месте с 23:00 до 4:25.
Фотокорреспондент НГС побывал на месте пожара и сделал снимки его последствий.
«Распространению огня, который охватил кровли трех частных домов и придомового строения, способствовала плотная застройка. В первые минуты к месту вызова стянули силы МЧС России по повышенному номеру сложности: работали 30 человек личного состава и 8 единиц техники», — сообщают в МЧС.
«Для тушения и отсечения огня от соседних построек одновременно задействовали 8 пожарных стволов, в том числе применяли 5 пожарных стволов повышенной мощности, каждый из которых во время работы подавал к очагу до 8 литров в секунду. Воду также подвозили дополнительно привлеченные две поливомоечные машины», — рассказывают в ведомстве.
Также сегодня ночью другой пожар случился в Железнодорожном районе — на улице 1905 года выгорели две машины во дворе.