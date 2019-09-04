Тушили всю ночь до утра: крупный пожар уничтожил три дома в Октябрьском районе

В ночь на вторник, 4 сентября, в частном секторе между улицами Московской и Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска загорелись дома. Пожарные работали всю ночь, но в итоге сгорели три частных дома.

«Общая площадь — 218 квадратных метров», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.

Причины пожара ещё устанавливаются. Пока не известно, где именно начался пожар. Пострадавших нет.

Огонь тушили всю ночь, пожарные работали на месте с 23:00 до 4:25.