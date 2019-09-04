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Происшествия

Тушили всю ночь до утра: крупный пожар уничтожил три дома в Октябрьском районе

Фотокорреспондент НГС побывал на пепелище

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Пожар тушили по повышенному номеру сложности

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В ночь на вторник, 4 сентября, в частном секторе между улицами Московской и Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска загорелись дома. Пожарные работали всю ночь, но в итоге сгорели три частных дома.

«Общая площадь — 218 квадратных метров», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области. 

Причины пожара ещё устанавливаются. Пока не известно, где именно начался пожар. Пострадавших нет.

Огонь тушили всю ночь, пожарные работали на месте с 23:00 до 4:25.

Фотокорреспондент НГС побывал на месте пожара и сделал снимки его последствий.

На месте происшествия плотная застройка, которая осложняла процесс тушения

На месте происшествия плотная застройка, которая осложняла процесс тушения

«Распространению огня, который охватил кровли трех частных домов и придомового строения, способствовала плотная застройка. В первые минуты к месту вызова стянули силы МЧС России по повышенному номеру сложности: работали 30 человек личного состава и 8 единиц техники», — сообщают в МЧС.

Во время пожара, к счастью, никто не пострадал

Во время пожара, к счастью, никто не пострадал

«Для тушения и отсечения огня от соседних построек одновременно задействовали 8 пожарных стволов, в том числе применяли 5 пожарных стволов повышенной мощности, каждый из которых во время работы подавал к очагу до 8 литров в секунду. Воду также подвозили дополнительно привлеченные две поливомоечные машины», — рассказывают в ведомстве. 

Причины пожара ещё не установлены

Причины пожара ещё не установлены

Из домов самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди них двое детей

Из домов самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди них двое детей

Пожарные работали на мест происшествия 5 с половиной часов

Пожарные работали на мест происшествия 5 с половиной часов

Также сегодня ночью другой пожар случился в Железнодорожном районе — на улице 1905 года выгорели две машины во дворе.

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    КОММЕНТАРИИ (38)

    4 сен 2019 в 11:48

    под очередную стройку людей перед зимой пожгли, сволочи? вот просто после таких "случайностей" застройщика данного участка сразу же нужно автоматом отправлять на зону, обязав предварительно обеспечить людей приличным по качеству жильем. И будьте уверены - пожаров не станет.

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 11:47

    Расчистили место под свечку, просто так загореться не могло. Да и ветра не было чтобы перекидывалось пламя на другие дома.

    123
    4 сен 2019 в 11:51

    Всем же понятно, что поджог! Кто там застройщик?