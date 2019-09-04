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Новый ЛДС

Стройка в прямом эфире: рядом с площадкой нового ЛДС появилась веб-камера

Новый Ледовый дворец спорта должны построить к 2023 году — за стройкой можно будет наблюдать 4 года

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Так выглядит строительство объекта прямо сейчас

Фото: video.2090000.ru

Сегодня, 4 сентября, «Электронный город» начал трансляцию с камеры, показывающей площадку строительства нового ЛДС в Кировском районе Новосибирска. Дворец спорта должен появиться в городе к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«У строящегося ЛДС есть все предпосылки стать новой достопримечательностью Новосибирска. Думаю, многим будет интересно наблюдать за процессом создания. Тот случай, когда на твоих глазах появляется будущее. Возможно, с помощью материалов с камеры мы сделаем фильм о строительстве стадиона. Думаю, не менее интересно будет наблюдать и во время проведения чемпионата», — рассказал корреспонденту НГС руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин.

Наблюдать за строительством можно на экране телевизора с помощью телеприставки в разделе «Перекрёстки». Кроме того, трансляция доступна и на сайте провайдера в разделе «Видео».

В июле стало известно, что на подготовку площадки для нового ЛДС власти потратят ещё 158 миллионов рублей.

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молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 годавеб-камеры

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    КОММЕНТАРИИ (56)

    Мимо проходил
    4 сен 2019 в 14:45

    Этот ЛДС нужен городу, как собаке лишняя конечность.
    Еще и станция метро там такая же.
    Лучше бы достроили Дзержинскую или Ленинскую линию метро. Вот тогда бы это было полезно для города.
    А так, сдают одну новую, нужную станцию метро раз в 20 лет, но зато лепят нужный ограниченному кругу лиц ЛДС и такую же промежуточную станцию метро.
    Могли бы и горожан спросить, что им важнее.

    Илья Сергеевич
    4 сен 2019 в 14:49

    Растет город, развивается. Хорошеет! Как и положено третьему по величине мегаполису в стране. ЛДС построим и станцию метро новую рядом. Спасибо Анатолию Евгеньевичу ЛОКОТЬ за заботу о городе!

    4 сен 2019 в 14:44

    Вырубили лёгкие левого берега в очередной раз, глазам больно смотреть!