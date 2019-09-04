Стройка в прямом эфире: рядом с площадкой нового ЛДС появилась веб-камера

Сегодня, 4 сентября, «Электронный город» начал трансляцию с камеры, показывающей площадку строительства нового ЛДС в Кировском районе Новосибирска. Дворец спорта должен появиться в городе к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.



«У строящегося ЛДС есть все предпосылки стать новой достопримечательностью Новосибирска. Думаю, многим будет интересно наблюдать за процессом создания. Тот случай, когда на твоих глазах появляется будущее. Возможно, с помощью материалов с камеры мы сделаем фильм о строительстве стадиона. Думаю, не менее интересно будет наблюдать и во время проведения чемпионата», — рассказал корреспонденту НГС руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин.



Наблюдать за строительством можно на экране телевизора с помощью телеприставки в разделе «Перекрёстки». Кроме того, трансляция доступна и на сайте провайдера в разделе «Видео».