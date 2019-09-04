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Осень

В Новосибирске заметили драчливых птиц с яркими воротниками

Турухтаны остановились в городе по пути на юг

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Птицы начали улетать из Новосибирска в середине августа

Фото: wikipedia.org

Новосибирцы заметили в городе драчливых птиц с воротниками — турухтаны пролетают через Новосибирск на зимовку.

Информация о том, что в город прилетели турухтаны, появилась на странице бёрдвотчера Константина Романова в соцсети «ВКонтакте» накануне, 3 сентября.

«Это очень смешные и драчливые кулики с большими воротниками. Воротники есть, конечно, только у самцов, и именно они устраивают битвы, распушив свои капюшоны. Самцы бывают самых разных оттенков рыжего, от почти белых до практически черных. Самочки скромные, маленькие, с маскирующим окрасом», — рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.

Пролёт куликов через Новосибирск начался в середине августа. Одними из первых в полёт на юг отправились стрижи, а вслед за ними потянулись и мелкие насекомоядные птички камышовки.

«Птицы уже не сидят на месте, беспокоятся. Это могут заметить те, у кого есть в клетках насекомоядные певички. Чуть позже и зерноядные почувствуют потребность в перелёте, они будут в стаи собираться. А насекомояды летят в основном поодиночке. Кулики на отмелях образуют скопления на отдыхе. В ясную погоду после ненастья могут лететь на юг и хищные птицы, в скоплениях», — рассказывала ранее Елена Шнайдер.

А недавно рядом с Новосибирском появились маленькие журавли, которые зимуют в Африке — красавки попали на фото недалеко от Искитима.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    я не робот
    4 сен 2019 в 13:30

    ну значит где-то лес горит, да креаклы?

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 13:52

    Что-то уже даже меня эти англоязычные слова стали напрягать. "Бёрдвотчер"... Ну давайте теперь всех собаководов называть "догбридерами", грибников - "машрумпикерами" и т.п.

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 13:48

    "Я лепил куличики,
    В небе пели птичики.
    Ты вдруг подошла и обломала все кайфы.
    Ты меня обидела,
    Слёз моих не видела.
    Я тебе за это поломаю все шкафы!"...(с)