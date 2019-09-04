В Новосибирске заметили драчливых птиц с яркими воротниками

Новосибирцы заметили в городе драчливых птиц с воротниками — турухтаны пролетают через Новосибирск на зимовку.



Информация о том, что в город прилетели турухтаны, появилась на странице бёрдвотчера Константина Романова в соцсети «ВКонтакте» накануне, 3 сентября.



«Это очень смешные и драчливые кулики с большими воротниками. Воротники есть, конечно, только у самцов, и именно они устраивают битвы, распушив свои капюшоны. Самцы бывают самых разных оттенков рыжего, от почти белых до практически черных. Самочки скромные, маленькие, с маскирующим окрасом», — рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.



Пролёт куликов через Новосибирск начался в середине августа. Одними из первых в полёт на юг отправились стрижи, а вслед за ними потянулись и мелкие насекомоядные птички камышовки.



«Птицы уже не сидят на месте, беспокоятся. Это могут заметить те, у кого есть в клетках насекомоядные певички. Чуть позже и зерноядные почувствуют потребность в перелёте, они будут в стаи собираться. А насекомояды летят в основном поодиночке. Кулики на отмелях образуют скопления на отдыхе. В ясную погоду после ненастья могут лететь на юг и хищные птицы, в скоплениях», — рассказывала ранее Елена Шнайдер.



А недавно рядом с Новосибирском появились маленькие журавли, которые зимуют в Африке — красавки попали на фото недалеко от Искитима.

