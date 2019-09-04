«Ауди» сбила школьницу на пешеходном переходе

Утром в среду, 4 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска 13-летняя девочка попала под колёса «Ауди».



Около 9:15, в это время 63-летний водитель ехал по улице Промышленной и поворачивал налево на улицу Индустриальную.

«В пути следования на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девочку 13 лет, которая с вывихом и ушибом бедра, также с ушибом внутренних органов доставлена в больницу», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

