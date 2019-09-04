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Происшествия

«Ауди» сбила школьницу на пешеходном переходе

13-летняя девочка получила ушибы и вывихнула бедро

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Авария случилась на перекрёстке Индустриальной и Промышленной

Фото: Владислав Савченков

Утром в среду, 4 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска 13-летняя девочка попала под колёса «Ауди».

Около 9:15, в это время 63-летний водитель ехал по улице Промышленной и поворачивал налево на улицу Индустриальную. 

«В пути следования на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девочку 13 лет, которая с вывихом и ушибом бедра, также с ушибом внутренних органов доставлена в больницу», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД.

«Обращаемся к родителям. Проводите беседы с детьми. В связи с началом учебного года у нас страдают дети именно на пешеходных переходах, так как они не убеждаются в безопасности манёвра», — отметил Савченков.

В начале недели на пересечении улиц Римского-Корсакова и Титова водитель универсала сбил ребёнка на самокате.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    cerb
    4 сен 2019 в 10:48

    блин..какой всё-таки лютый, унылый пи..пизжаж на фото..
    дома - ободранные бараки, газоны все в проплешинах вытоптанных и столб кривой на убогом, выщербленном бетонном постаменте..

    Без вопросов.
    4 сен 2019 в 10:46

    Меня всегда удивляют обращения к родителям. А Вы не пробовали обратиться в водителям для соблюдения ПДД да и направить Ваши действия на предупреждения безопасности дорожного движения.

    999
    4 сен 2019 в 10:50

    Почему гайцы обратились в родителям, а не слепым не водятлам?