«Ауди» сбила школьницу на пешеходном переходе

Авария случилась на перекрёстке Индустриальной и Промышленной
Фото: Владислав Савченков
Утром в среду, 4 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска 13-летняя девочка попала под колёса «Ауди».
Около 9:15, в это время 63-летний водитель ехал по улице Промышленной и поворачивал налево на улицу Индустриальную.
«В пути следования на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девочку 13 лет, которая с вывихом и ушибом бедра, также с ушибом внутренних органов доставлена в больницу», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД.
«Обращаемся к родителям. Проводите беседы с детьми. В связи с началом учебного года у нас страдают дети именно на пешеходных переходах, так как они не убеждаются в безопасности манёвра», — отметил Савченков.
В начале недели на пересечении улиц Римского-Корсакова и Титова водитель универсала сбил ребёнка на самокате.