Держитесь там: мэрия отказалась закрыть движение фур по Народной, несмотря на жалобы жильцов на шум

Жители посчитали, что за час по улице Народной проезжает около 20–30 грузовиков и фур
Фото: Анна Белина
Движение грузового транспорта по улице Народной не будут ограничивать, несмотря на жалобы жителей на то, что в час по ней проезжает по 20–30 фур и контейнеровозов. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объяснили это тем, что альтернативы этой дороге просто нет.
«По ул. Народная организовано транзитное движение грузового транспорта, осуществляется транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, выход на магистральные улицы и дороги. С учетом вышеизложенного, запрещение движения грузового транспорта по ул. Народная не планируется, т. к. альтернатива ул. Народная только ул. Богдана Хмельницкого, на которой плотность застройки и жителей намного выше, чем на ул. Народная», — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии.
Автор: Анна Белина
Жители улицы Народной больше месяца пытаются добиться закрытия движения для грузового транспорта по этой дороге — их беспокоит шум от грузовиков.
«Последнее время стало: [грузовики] прям не дают жить, грубо говоря <...> Просто их не было одно время в таком объёме — они объезжали по Северному объезду. Потом ввели систему "Платон" и два года назад построили на Ине-Восточной вот этот контейнерный склад. И получается сейчас, чтобы не платить "Платону", они всем транзитом едут через город. И получается, что у нас каждую минуту проезжают по несколько грузовиков», — рассказывала корреспонденту НГС жительница дома на Народной, 50/1 Анна Белина.
Жители этого района с начала августа страдают не только от шума, но и от обострения астмы и аллергического ринита — четверо из них обратились в редакцию и предоставили медицинские документы, свидетельствующие о диагнозе. Жильцы домов связывают своё плохое самочувствие с появившейся около месяца назад невыносимой вонью в районе.