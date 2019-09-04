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Дороги и транспорт

Держитесь там: мэрия отказалась закрыть движение фур по Народной, несмотря на жалобы жильцов на шум

Власти объяснили отказ тем, что альтернативы этой дороге просто нет

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Жители посчитали, что за час по улице Народной проезжает около 20–30 грузовиков и фур

Фото: Анна Белина

Движение грузового транспорта по улице Народной не будут ограничивать, несмотря на жалобы жителей на то, что в час по ней проезжает по 20–30 фур и контейнеровозов. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объяснили это тем, что альтернативы этой дороге просто нет.

«По ул. Народная организовано транзитное движение грузового транспорта, осуществляется транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, выход на магистральные улицы и дороги. С учетом вышеизложенного, запрещение движения грузового транспорта по ул. Народная не планируется, т. к. альтернатива ул. Народная только ул. Богдана Хмельницкого, на которой плотность застройки и жителей намного выше, чем на ул. Народная», — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии.

Автор: Анна Белина

Жители улицы Народной больше месяца пытаются добиться закрытия движения для грузового транспорта по этой дороге — их беспокоит шум от грузовиков. 

«Последнее время стало: [грузовики] прям не дают жить, грубо говоря <...> Просто их не было одно время в таком объёме — они объезжали по Северному объезду. Потом ввели систему "Платон" и два года назад построили на Ине-Восточной вот этот контейнерный склад. И получается сейчас, чтобы не платить "Платону", они всем транзитом едут через город. И получается, что у нас каждую минуту проезжают по несколько грузовиков», — рассказывала корреспонденту НГС жительница дома на Народной, 50/1 Анна Белина.

Роспотребнадзор подтвердил, что в квартирах жильцов домов по улице Народной, 50, 50/1, 52 слишком шумно

Роспотребнадзор подтвердил, что в квартирах жильцов домов по улице Народной, 50, 50/1, 52 слишком шумно

Жители этого района с начала августа страдают не только от шума, но и от обострения астмы и аллергического ринита — четверо из них обратились в редакцию и предоставили медицинские документы, свидетельствующие о диагнозе. Жильцы домов связывают своё плохое самочувствие с появившейся около месяца назад невыносимой вонью в районе.

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    КОММЕНТАРИИ (28)

    4 сен 2019 в 10:18

    8 сентября жители вспомнят про альтернативу.

    Женя
    4 сен 2019 в 10:22

    В смысле нет альтернативной дороги?Просто в мэрии наверное не хотят разбираться с проблемой фур!

    Qwerty
    4 сен 2019 в 10:17

    Ну и гнать этих кадров из мэрии! Альтернативы просто нет...