Держитесь там: мэрия отказалась закрыть движение фур по Народной, несмотря на жалобы жильцов на шум

Движение грузового транспорта по улице Народной не будут ограничивать, несмотря на жалобы жителей на то, что в час по ней проезжает по 20–30 фур и контейнеровозов. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объяснили это тем, что альтернативы этой дороге просто нет.

«По ул. Народная организовано транзитное движение грузового транспорта, осуществляется транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, выход на магистральные улицы и дороги. С учетом вышеизложенного, запрещение движения грузового транспорта по ул. Народная не планируется, т. к. альтернатива ул. Народная только ул. Богдана Хмельницкого, на которой плотность застройки и жителей намного выше, чем на ул. Народная», — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии.