Неуправляемый «Ниссан» врезался в машину ГИБДД на Большевистской: полицейский в больнице

«Ниссан» врезался в машину ГИБДД справа сзади
Фото: Михаил Арбузов
Инспектор ДПС пострадал в ночной аварии на Большевистской — в полиции Новосибирской области рассказали о его травмах.
Авария с участием Nissan Skyline и служебной машины Госавтоинспекции произошла во вторник, 3 сентября, в 22:10, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным пресс-службы, водитель Nissan Skyline ехал по Большевистской со стороны Бугринского моста в направлении Речного вокзала. Возле дома
«Сотрудник полиции госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы», — уточнили в областной полиции.
Ранее в сообществе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что участниками ДТП стали четыре автомобиля. По данным паблика, после столкновения с патрульной машиной Nissan Skyline выехал на встречку, где собрал ещё два припаркованных авто и врезался в дом. Но в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что не владеют информацией об участии в этой аварии других автомобилей, кроме Nissan Skyline и служебного ВАЗ-2110.
«По факту ДТП с участием сотрудников полиции в настоящее время в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка с целью выяснения всех обстоятельства происшествия», — добавили в областной полиции, уточнив, что предварительно в аварии усматривается вина водителя «Ниссана».
Весной на пересечении Ватутина и Блюхера столкнулись патрульная машина и автомобиль такси. По предварительной информации, полиция ехала через перекрёсток на запрещающий сигнал светофора со световыми и звуковыми сигналами.