Неуправляемый «Ниссан» врезался в машину ГИБДД на Большевистской: полицейский в больнице

Инспектор ДПС пострадал в ночной аварии на Большевистской — в полиции Новосибирской области рассказали о его травмах.

Авария с участием Nissan Skyline и служебной машины Госавтоинспекции произошла во вторник, 3 сентября, в 22:10, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.