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Происшествия

Неуправляемый «Ниссан» врезался в машину ГИБДД на Большевистской: полицейский в больнице

Врачи диагностировали у инспектора ДПС сотрясение головного мозга

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«Ниссан» врезался в машину ГИБДД справа сзади

Фото: Михаил Арбузов

Инспектор ДПС пострадал в ночной аварии на Большевистской — в полиции Новосибирской области рассказали о его травмах.

Авария с участием Nissan Skyline и служебной машины Госавтоинспекции произошла во вторник, 3 сентября, в 22:10, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным пресс-службы, водитель Nissan Skyline ехал по Большевистской со стороны Бугринского моста в направлении Речного вокзала. Возле дома № 16 он не справился с управлением и врезался в правую заднюю часть служебной машины ГИБДД, которая ехала в том же направлении. В результате ДТП водитель «Ниссана» получил ушиб лица. Также в аварии пострадал инспектор ДПС, который ехал на пассажирском сиденье служебного ВАЗа.

«Сотрудник полиции госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы», — уточнили в областной полиции.

Ранее в сообществе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что участниками ДТП стали четыре автомобиля. По данным паблика, после столкновения с патрульной машиной Nissan Skyline выехал на встречку, где собрал ещё два припаркованных авто и врезался в дом. Но в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что не владеют информацией об участии в этой аварии других автомобилей, кроме Nissan Skyline и служебного ВАЗ-2110.

«По факту ДТП с участием сотрудников полиции в настоящее время в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка с целью выяснения всех обстоятельства происшествия», — добавили в областной полиции, уточнив, что предварительно в аварии усматривается вина водителя «Ниссана».

По данным полиции, и «Ниссан», и служебная машина ехали со стороны Бугринского моста в направлении Речного вокзала

По данным полиции, и «Ниссан», и служебная машина ехали со стороны Бугринского моста в направлении Речного вокзала

В ДТП пострадали два человека, в том числе пассажир из машины ГИБДД

В ДТП пострадали два человека, в том числе пассажир из машины ГИБДД

ДТП случилось возле дома <nobr class="_">№ 16</nobr> на улице Большевистской

ДТП случилось возле дома № 16 на улице Большевистской

Инспектора ДПС увезли в больницу с сотрясением мозга

Инспектора ДПС увезли в больницу с сотрясением мозга

Весной на пересечении Ватутина и Блюхера столкнулись патрульная машина и автомобиль такси. По предварительной информации, полиция ехала через перекрёсток на запрещающий сигнал светофора со световыми и звуковыми сигналами.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Максим Пэйнов
    4 сен 2019 в 10:28

    Водитель получил ушиб лица, видимо от сотрудников гибдд)

    Qwerty
    4 сен 2019 в 10:24

    Опять эти прульные водятлы разматываются. Нужно запретить пруль и ввести правило чтоб в первые 5 лет стажа вождения машина была не мощнее 100 л.с

    Локтем в глаз
    4 сен 2019 в 10:25

    Страж порядка забыл о том, что правило пристегиваться в машине написано не только для простых смертных.