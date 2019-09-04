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«Лада» въехала в разделительный забор рядом со станцией метро «Маршала Покрышкина»

Рядом с местом ДТП собралась пробка — машина перекрыла две полосы

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Авария произошла рядом с домом по адресу Гоголя, 38

Фото: 2ГИС, Елена Терехова

Сегодня утром, 4 сентября, в центре Новосибирска «Лада» протаранила разделительный забор на улице Гоголя.

«ВАЗ-2107 снёс ограждение и перекрыл две полосы. У автомобиля разбито лобовое стекло, многочисленные повреждения передней части», — сообщает «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас пробка собирается в сторону улицы Ипподромской.

До места ДТП тянется пробка

До места ДТП тянется пробка

Утром 30 августа в Октябрьском районе Новосибирска большегруз влетел в забор частного дома — на месте ДТП работали врачи скорой помощи и спасатели.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 09:32

    Надеюсь это ведро больше никогда не поедет.

    Qwerty
    4 сен 2019 в 09:44

    Если бы тойота была то намотался бы качественнее

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 09:52

    это не то ведро, которое недавно выкладывали, на котором гонщик с кавказа валил боком на двух колесах?