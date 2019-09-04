«Лада» въехала в разделительный забор рядом со станцией метро «Маршала Покрышкина»

Авария произошла рядом с домом по адресу Гоголя, 38
Фото: 2ГИС, Елена Терехова
Сегодня утром, 4 сентября, в центре Новосибирска «Лада» протаранила разделительный забор на улице Гоголя.
«ВАЗ-2107 снёс ограждение и перекрыл две полосы. У автомобиля разбито лобовое стекло, многочисленные повреждения передней части», — сообщает «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас пробка собирается в сторону улицы Ипподромской.
Утром 30 августа в Октябрьском районе Новосибирска большегруз влетел в забор частного дома — на месте ДТП работали врачи скорой помощи и спасатели.