Блогер извинился перед сибирячкой, которую обвинил в расправе над котом Мотей

В ролике, выпущенном 31 августа, блогер kamikadzedead показал ссылки на страницы Варвары в соцсетях. После этого ей и её родственникам начали поступать угрозы
Фото: Фото: Густаво Зырянов / НГС, vk.com / akadem54, Варвара Благиня
Блогер kamikadzedead выпустил на YouTube видео, в котором извинился перед сибирячкой Варварой Благиней. Ранее он обвинил её в живодёрстве и расправе над котом Мотей.
В ролике блогер Дмитрий Иванов сказал, что поторопился с выводами, и попросил своих подписчиков извиниться перед девушкой.
«Начать нужно с пояснения ситуации о новосибирских живодёрках. Не имея никаких доказательств, а только письмо от подписчика, где он указывает имя Варвара Благиня в посте "Барахолка некроманта", я и подумал, что эта девушка продаёт. Я ошибся, приношу свои извинения перед Варварой. Она не имеет к этому никакого отношения, кроме того, что её имя и фамилия известны реальным девочкам, которые убивают животных. Приношу свои извинения Варваре, она, оказывается, репетитор по химии и биологии. Думаю, что загладить вину здесь можно призывом обращаться к ней. Не хотел, разумеется, устраивать травлю невинного человека, но так и получилось. Прости, пожалуйста, за агрессию в твой адрес. <…> При этом желание найти и наказать настоящих живодёрок нисколько не уменьшилось», — говорит в видеоролике блогер.
Видео: kamikadzedead / youtube.com
Как рассказала корреспонденту НГС Варвара Благиня, она не намерена забирать заявление из полиции и хочет судиться с Дмитрием Ивановым.
Хозяйка убитого кота Моти Арина Храмова рассказала корреспонденту НГС, что призывами травить людей не получится ничего добиться.
«То, что угрозы расправы поступают теперь в адрес невиновной девушки, — это вина блогера, который с аудиторией в 1,5 миллиона поделился непроверенной информацией. В видео он говорил, что ему кто-то из подписчиков прислал письмо с этими ссылками. Я не знаю, кто это был, никто из моих друзей и близких не отправлял ему никакую информацию. Мы написали в нашей официальной группе пост-опровержение, где настоятельно попросили перестать угрожать непричастному человеку. Также сделали репост со страницы девушки, где она пишет, что ее оклеветали и использовали ее паспортные данные для создания фейка», — рассказала Арина Храмова.
В начале августа в Академгородке рыжий кот Мотя не вернулся с прогулки к хозяевам, а спустя сутки его нашли расчлененным в мусорном баке у соседнего подъезда. В жестокой расправе над животным подозревают девушку — соседку владельцев кота. Соседи рассказали о криках и визге животных из её квартиры, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.
Новосибирские полицейские уже завели уголовное дело по ч. 1 ст. 245 К РФ «Жестокое обращение с животными». Сейчас идёт экспертиза, которая установит, от чего умер кот.