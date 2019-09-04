Блогер извинился перед сибирячкой, которую обвинил в расправе над котом Мотей

Блогер kamikadzedead выпустил на YouTube видео, в котором извинился перед сибирячкой Варварой Благиней. Ранее он обвинил её в живодёрстве и расправе над котом Мотей.

В ролике блогер Дмитрий Иванов сказал, что поторопился с выводами, и попросил своих подписчиков извиниться перед девушкой.

«Начать нужно с пояснения ситуации о новосибирских живодёрках. Не имея никаких доказательств, а только письмо от подписчика, где он указывает имя Варвара Благиня в посте "Барахолка некроманта", я и подумал, что эта девушка продаёт. Я ошибся, приношу свои извинения перед Варварой. Она не имеет к этому никакого отношения, кроме того, что её имя и фамилия известны реальным девочкам, которые убивают животных. Приношу свои извинения Варваре, она, оказывается, репетитор по химии и биологии. Думаю, что загладить вину здесь можно призывом обращаться к ней. Не хотел, разумеется, устраивать травлю невинного человека, но так и получилось. Прости, пожалуйста, за агрессию в твой адрес. <…> При этом желание найти и наказать настоящих живодёрок нисколько не уменьшилось», — говорит в видеоролике блогер.