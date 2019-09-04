C началом осени зарплата в Новосибирске поднялась на 9%

Аналитики портала Зарплата.ру подсчитали уровень зарплат в Новосибирске на начало осени — средняя зарплата выросла.



«Средняя заработная плата в летний период в Новосибирске составила 33 414 рублей. При этом в течение сезона она практически не менялась — с июня по август произошло падение на 2%. А вот в начале осени средняя зарплата, предлагаемая работодателями, выросла относительно лета на 9% — она составляет 36 606 рублей», — говорится в сообщении Зарплаты.ру.



Самой высокооплачиваемой в летнем сезоне стала сфера «Строительство и недвижимость» — в среднем работодатели обещали зарплату в 48 735 рублей. Также в топе по заработным платам летом оказались сферы «Транспорт, автобизнес» (48 450 рублей) и «ИТ, Интернет» (41 898 рублей).