C началом осени зарплата в Новосибирске поднялась на 9%

Средняя зарплата по Новосибирску превысила 36 тысяч
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Аналитики портала Зарплата.ру подсчитали уровень зарплат в Новосибирске на начало осени — средняя зарплата выросла.
«Средняя заработная плата в летний период в Новосибирске составила 33 414 рублей. При этом в течение сезона она практически не менялась — с июня по август произошло падение на 2%. А вот в начале осени средняя зарплата, предлагаемая работодателями, выросла относительно лета на 9% — она составляет 36 606 рублей», — говорится в сообщении Зарплаты.ру.
Самой высокооплачиваемой в летнем сезоне стала сфера «Строительство и недвижимость» — в среднем работодатели обещали зарплату в 48 735 рублей. Также в топе по заработным платам летом оказались сферы «Транспорт, автобизнес» (48 450 рублей) и «ИТ, Интернет» (41 898 рублей).
А вот самую низкую зарплату предлагали работникам «Сферы услуг» — 21 155 рублей. Не намного выше летом были предложения для работников сфер «Образование, наука, языки» (22 590 рублей) и «Рестораны, кафе, общепит» (24 655 рублей).
«Традиционно осенью количество открытых вакансий начинает увеличиваться, и этот год не стал исключением. Если сравнивать с июнем, то на начало сентября число предложений по России выросло на 10%. Такой же показатель был в 2018 году. Количество резюме за аналогичный период также увеличилось — почти на 7%», — рассказал Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.
Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые непопулярные специальности в России — оказалось, что в Новосибирске работодателям тяжело найти бетонщиков и прорабов.