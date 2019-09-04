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Работа

C началом осени зарплата в Новосибирске поднялась на 9%

Самой высокооплачиваемой летом в Новосибирске стала сфера «Строительство и недвижимость»

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Средняя зарплата по Новосибирску превысила 36 тысяч

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Аналитики портала Зарплата.ру подсчитали уровень зарплат в Новосибирске на начало осени — средняя зарплата выросла.

«Средняя заработная плата в летний период в Новосибирске составила 33 414 рублей. При этом в течение сезона она практически не менялась — с июня по август произошло падение на 2%. А вот в начале осени средняя зарплата, предлагаемая работодателями, выросла относительно лета на 9% — она составляет 36 606 рублей», — говорится в сообщении Зарплаты.ру.

Самой высокооплачиваемой в летнем сезоне стала сфера «Строительство и недвижимость» — в среднем работодатели обещали зарплату в 48 735 рублей. Также в топе по заработным платам летом оказались сферы «Транспорт, автобизнес» (48 450 рублей) и «ИТ, Интернет» (41 898 рублей).

А вот самую низкую зарплату предлагали работникам «Сферы услуг» — 21 155 рублей. Не намного выше летом были предложения для работников сфер «Образование, наука, языки» (22 590 рублей) и «Рестораны, кафе, общепит» (24 655 рублей).

«Традиционно осенью количество открытых вакансий начинает увеличиваться, и этот год не стал исключением. Если сравнивать с июнем, то на начало сентября число предложений по России выросло на 10%. Такой же показатель был в 2018 году. Количество резюме за аналогичный период также увеличилось — почти на 7%», — рассказал Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые непопулярные специальности в России — оказалось, что в Новосибирске работодателям тяжело найти бетонщиков и прорабов. 

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    КОММЕНТАРИИ (54)

    4 сен 2019 в 08:54

    Да вы че! Вот это прорыв, вот это скаканула, а че ни у кого из знакомых и родственников не скаканула, темнят, походу

    Qwerty
    4 сен 2019 в 08:53

    Пришел такой на работу а мне говорят - ты в курсе что у тебя зарплата на 9 процентов поднялась? Эх, мечты мечты...

    4 сен 2019 в 08:54

    Кто-нибудь там знает когда уже зарплаты перестанут повышаться??? Сил моих нету. Не потратить, не прогулять эти деньги. В конце-то концов!