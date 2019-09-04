Площадь Ленина перегородили железным забором

Забор установили напротив здания Центрального банка
Фото: Александр Сильченко / НГС
Утром, 4 сентября, на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска появились металлические заборы — их установили напротив здания Центрального банка.
По наблюдениям корреспондента НГС, в 8:15 рабочие продолжали устанавливать забор. Рядом с выходом из метро лежали комплектующие сцены.
Проезд автомобилей с улицы Орджоникидзе на улицу Ленина сейчас заблокирован.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, для чего установлен забор. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
На днях коммунальщики перекопали улицу Блюхера в Ленинском районе Новосибирска — из-за этого местные жители не могут проехать во дворы Горского микрорайона.