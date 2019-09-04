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Дороги и транспорт

Площадь Ленина перегородили железным забором

Ограждения появились утром 4 сентября

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Забор установили напротив здания Центрального банка

Фото: Александр Сильченко / НГС

Утром, 4 сентября, на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска появились металлические заборы — их установили напротив здания Центрального банка.

По наблюдениям корреспондента НГС, в 8:15 рабочие продолжали устанавливать забор. Рядом с выходом из метро лежали комплектующие сцены.

Проезд автомобилей с улицы Орджоникидзе на улицу Ленина сейчас заблокирован.

На огороженную площадку привезли комплектующие сцены

На огороженную площадку привезли комплектующие сцены

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, для чего установлен забор. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

На днях коммунальщики перекопали улицу Блюхера в Ленинском районе Новосибирска — из-за этого местные жители не могут проехать во дворы Горского микрорайона.

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площадь Ленинаперекрытиезабор

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 09:21

    Перестал ходить на массовые мероприятия как раз после установки заборов, рамок и прочего шмона. Вероятно, генетическая неприязнь ко всякого рода "зонам".

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 09:27

    Будет видимо парад внутренних космических войск

    Гость
    4 сен 2019 в 09:47

    Наверное ёлку уже хотят установить