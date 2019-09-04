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Аноним заявил о бомбе в областном правительстве: его быстро поймали

Задержанный сообщил о ложном минировании в службу 112

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Звонившего задержали через несколько часов

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня ночью, 4 сентября, в службу 112 поступило анонимное сообщение о минировании здании правительства Новосибирской области.

«[Аноним] сообщил, что в администрацию была заложена бомба», — такая информация поступила в службу 112 примерно в 1:45.

По информации службы, анонима задержали около 4 часов утра — его отследили по звонкам. Сообщение оказалось ложным.

Подробности происшествия уточняются.

В середине августа полиция проверяла ложное сообщение о минировании торгово-офисного центра «Сан Сити».

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    КОММЕНТАРИИ (37)

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 08:29

    Теперь присядет и надолго! Или это «подогреть» интерес к выборам?

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 09:29

    Новость ни о чём

    4 сен 2019 в 09:00

    Даже позвонить как анонимно не смог сообразить