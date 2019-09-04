Аноним заявил о бомбе в областном правительстве: его быстро поймали

Звонившего задержали через несколько часов
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Сегодня ночью, 4 сентября, в службу 112 поступило анонимное сообщение о минировании здании правительства Новосибирской области.
«[Аноним] сообщил, что в администрацию была заложена бомба», — такая информация поступила в службу 112 примерно в 1:45.
По информации службы, анонима задержали около 4 часов утра — его отследили по звонкам. Сообщение оказалось ложным.
Подробности происшествия уточняются.
В середине августа полиция проверяла ложное сообщение о минировании торгово-офисного центра «Сан Сити».