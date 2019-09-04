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Дороги и транспорт

Во дворах рядом с Нарымским сквером выгорели «Рендж-Ровер» и «Киа-Рио»

Также огонь повредил бок третьего автомобиля

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Чёрный сгоревший автомобиль — «Рендж-Ровер», белый — «Киа-Рио»

Фото: читатель НГС

Ночью, 4 сентября, в Железнодорожном районе Новосибирска выгорели два автомобиля, ещё у одного огонь повредил бок.

«Там предварительно просматривается, что загорелась белая машина — «Киа-Рио», — от неё [пламя] перебросилось на салон через покрышки на «Рендж-Ровер». «Киа-Рио» застрахован по КАСКО, до конца КАСКО осталась неделя. <...> Где-то примерно в 3:00 — 3:10 пожар произошёл», — сообщил корреспонденту НГС читатель НГС.

Инцидент случился во дворе дома по улице 1905 года, 87 — недалеко от Нарымского сквера.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    4 сен 2019 в 08:41

    Сначала укатал машину в такси а потом сжёг, но в страховой не дураки сидят, и врядли поверят в самовозгарание.

    Морнингстар
    4 сен 2019 в 08:10

    Рядом с Нарымской много крытых гаражей. Стоимость парковки 100 р. в сутки. Это дешевле, чем платить за чужие сгоревшие машины.

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 09:12

    Думаю, что попытка мошенничества очевидна.