Во дворах рядом с Нарымским сквером выгорели «Рендж-Ровер» и «Киа-Рио»

Ночью, 4 сентября, в Железнодорожном районе Новосибирска выгорели два автомобиля, ещё у одного огонь повредил бок.

«Там предварительно просматривается, что загорелась белая машина — «Киа-Рио», — от неё [пламя] перебросилось на салон через покрышки на «Рендж-Ровер». «Киа-Рио» застрахован по КАСКО, до конца КАСКО осталась неделя. <...> Где-то примерно в 3:00 — 3:10 пожар произошёл», — сообщил корреспонденту НГС читатель НГС.

Инцидент случился во дворе дома по улице 1905 года, 87 — недалеко от Нарымского сквера.