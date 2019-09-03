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«Сибирь» начала новый сезон с победы над хабаровским «Амуром»

Матч закончился со счётом 2:1

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Несмотря на то, что счёт открыли гости, «Сибирь» смогла отыграться

Фото: vk.com/hcsibir1962

Сегодня, 3 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над хабаровским «Амуром» со счётом 2:1.

В первом периоде, на 14-й минуте счёт открыли гости — нападающий «Амура» Владислав Ушенин забил шайбу в девятку. Рефери понадобилось пересмотреть момент гола, но шайбу засчитали. Через минуту «Сибирь» сравняла счёт — первый гол в новом сезоне забил нападающий Максим Казаков. На перерыв команды ушли с равным результатом 1:1.

Во втором периоде команды не смогли забить ни одной шайбы, однако обменялись удалениями игроков за подножки.

Третий период почти сразу начался с забитой шайбы. Приглашённый в этом году в «Сибирь» финский легионер Юусо Пуустинен, играя в большинстве, обеспечил команде отрыв — 2:1. 

Ворота «Сибири» в матче защищал Харри Сятери.

Последняя встреча с «Амуром» прошла 22 января. Тогда «Сибирь» в выездном матче одержала победу со счётом 4:2. Следующий матч пройдёт 5 сентября, в четверг с ХК «Адмирал» из Владивостока.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    3 сен 2019 в 22:09

    Первая и последняя победа.

    3 сен 2019 в 22:05

    Хабаровский Амур прям развесилил. Российская команда, а половина состава чехи.

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 22:06

    Всё равно 9-е место :)