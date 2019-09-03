«Сибирь» начала новый сезон с победы над хабаровским «Амуром»

В первом периоде, на 14-й минуте счёт открыли гости — нападающий «Амура» Владислав Ушенин забил шайбу в девятку. Рефери понадобилось пересмотреть момент гола, но шайбу засчитали. Через минуту «Сибирь» сравняла счёт — первый гол в новом сезоне забил нападающий Максим Казаков. На перерыв команды ушли с равным результатом 1:1.

Сегодня, 3 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над хабаровским «Амуром» со счётом 2:1.

Во втором периоде команды не смогли забить ни одной шайбы, однако обменялись удалениями игроков за подножки.

Третий период почти сразу начался с забитой шайбы. Приглашённый в этом году в «Сибирь» финский легионер Юусо Пуустинен, играя в большинстве, обеспечил команде отрыв — 2:1.

Ворота «Сибири» в матче защищал Харри Сятери.



Последняя встреча с «Амуром» прошла 22 января. Тогда «Сибирь» в выездном матче одержала победу со счётом 4:2. Следующий матч пройдёт 5 сентября, в четверг с ХК «Адмирал» из Владивостока.