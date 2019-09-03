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Криминал

Сотрудник салона сотовой связи в «Сибирском Молле» украл 742 тысячи и потерял работу

Деньги понадобились ему, чтобы помочь маме отремонтировать дом

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Бывший работник офиса компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») получил условный срок за присвоение крупной суммы денег — приговор в законную силу ещё не вступил

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня, 3 сентября, в Новосибирске завершился суд над бывшим сотрудником офиса ПАО «ВымпелКом» в торговом центре «Сибирский Молл», который присвоил себе деньги компании.

«Ему назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Гражданский иск представителя "ВымпелКома", конечно, удовлетворили», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.

По её данным, будущий осуждённый работал в офисе компании «ВымпелКом» с апреля 2018 года: сначала его приняли туда в качестве специалиста, а почти через 10 месяцев перевели на должность руководителя. При этом, согласно материалам уголовного дела, в начале 2019 года сотрудник забрал себе из кассы и сейфа офиса больше 742 тысяч рублей.

«11 января 2019 года его смена началась в 9 часов, он прибыл на работу, первым открыл офис, <…> пересчитал все денежные средства, находящиеся в кассе и сейфе, и общая сумма была 408 тысяч рублей. Он проверил данную сумму [на предмет совпадения] с данными, которые содержатся в программе 1С, — всё совпадало. Таким образом, он должен был инкассировать 408 тысяч рублей; в процессе пересчёта <…> он решил, что денежные средства инкассировать не будет, а оставит их себе. <…> Он планировал перевести денежные средства своей маме на ремонт крыши дома (она проживает в Кемеровской области), а оставшуюся часть потратить на свои нужды. <…> В период с 9 до 10 [часов] приехали инкассаторы из банка, и он сказал, что программа 1С не работает и он не может инкассировать денежные средства, поэтому отказывается от инкассации. В программе 1С он сделал отметку о производстве выемки денежных средств в сумме 408 тысяч рублей, программа распечатала ему расходно-кассовый ордер. Таким образом, он скрыл факт хищения денежных средств», — привела гособвинитель показания осуждённого, которые он дал ещё во время расследования уголовного дела.

Согласно этим показаниям, позже он ещё дважды отказывался от услуг инкассаторов и забирал себе наличку из кассы и офиса. Но нехватку денег в компании вскоре заметили.

«По результатам внутреннего расследования в одном из магазинов в городе Новосибирске действительно была обнаружена крупная недостача, в возникновении которой признался сотрудник магазина (будущий осуждённый. — Прим. ред.). <…> С сотрудником по соглашению сторон был расторгнут трудовой договор. <...> Ущерб был возмещен частично до возбуждения уголовного дела», — сообщила корреспонденту НГС PR-менеджер ПАО «ВымпелКом» в Сибири и на Дальнем Востоке Яна Назарова.

Как уточнила гособвинитель Жанна Леонова, бывшего работника «ВымпелКома» судили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). Свою вину он признал. Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке и вынес обвинительный приговор. 22-летний осуждённый не только получил условный срок, но и должен вернуть компании присвоенные деньги.

Ранее, в феврале, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшим работникам другой компании сотовой связи, которые пытались раскрыть персональные данные полумиллиона абонентов

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    3 сен 2019 в 21:01

    Обманывает про маму.
    После встречи Нового года поиздержался угощая женщин.
    Женщины во всем виноваты!

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    3 сен 2019 в 20:56

    Мамопамагатиль, мать ево...

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 20:55

    10 месяцев и стал руководителем!Быстрый карьерный рост,даже слишком.Судя по махинациям-толковый парень:))Но, дурачок..