Сотрудник салона сотовой связи в «Сибирском Молле» украл 742 тысячи и потерял работу

Сегодня, 3 сентября, в Новосибирске завершился суд над бывшим сотрудником офиса ПАО «ВымпелКом» в торговом центре «Сибирский Молл», который присвоил себе деньги компании.

«Ему назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Гражданский иск представителя "ВымпелКома", конечно, удовлетворили», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.

По её данным, будущий осуждённый работал в офисе компании «ВымпелКом» с апреля 2018 года: сначала его приняли туда в качестве специалиста, а почти через 10 месяцев перевели на должность руководителя. При этом, согласно материалам уголовного дела, в начале 2019 года сотрудник забрал себе из кассы и сейфа офиса больше 742 тысяч рублей.



«11 января 2019 года его смена началась в 9 часов, он прибыл на работу, первым открыл офис, <…> пересчитал все денежные средства, находящиеся в кассе и сейфе, и общая сумма была 408 тысяч рублей. Он проверил данную сумму [на предмет совпадения] с данными, которые содержатся в программе 1С, — всё совпадало. Таким образом, он должен был инкассировать 408 тысяч рублей; в процессе пересчёта <…> он решил, что денежные средства инкассировать не будет, а оставит их себе. <…> Он планировал перевести денежные средства своей маме на ремонт крыши дома (она проживает в Кемеровской области), а оставшуюся часть потратить на свои нужды. <…> В период с 9 до 10 [часов] приехали инкассаторы из банка, и он сказал, что программа 1С не работает и он не может инкассировать денежные средства, поэтому отказывается от инкассации. В программе 1С он сделал отметку о производстве выемки денежных средств в сумме 408 тысяч рублей, программа распечатала ему расходно-кассовый ордер. Таким образом, он скрыл факт хищения денежных средств», — привела гособвинитель показания осуждённого, которые он дал ещё во время расследования уголовного дела.

