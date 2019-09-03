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Развлечения

На лёд ЛДС выехал «Запорожец»-кабриолет, окрашенный в цвета ХК «Сибирь»

Машину собрал болельщик Дмитрий Казанцев, известный также как Усатый в каске

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Во время предматчевого шоу на лёд ЛДС «Сибирь» выехала машина с символикой клуба

Фото: скриншот видео

Вечером 3 сентября хоккейный клуб «Сибирь» начал выступление в новом сезоне КХЛ. Во время предматчевого шоу на лёд ЛДС «Сибирь» выехала машина с символикой клуба.

Перформанс клуб устроил совместно с болельщиком Дмитрием Казанцевым, известным также как Усатый в каске. На лёд выехал раскрашенный в цвета «Сибири» «Запорожец», который Казанцев делал несколько месяцев. Машину полностью отремонтировали и заменили в ней салон, потратив на него и машину в целом 220 тысяч рублей. 

«На стадионе я переключился и понял, что здесь другая жизнь, другая семья и энергетика. Мы живём в обыденном мире, грязнем в проблемах, бизнесе, деньгах, суете. В какой-то момент я от этого отвлёкся. Первый матч я смотрел с женой, и мы всегда после этого вместе», — рассказывал Дмитрий Казанцев во время интервью. 

Выступление ХК «Сибирь» в новом сезоне началось матчем с хабаровским «Амуром». Посмотреть весь календарь можно по этой ссылке.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 20:18

    Тигры вперёд... Унизь Сибирь в первой игре на новом льду...

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 20:14

    Чё только не делают, — лишь бы не играть!

    Худой
    3 сен 2019 в 20:17

    А, мне нравится, с усами и в каске.
    Мачо. )
    И авто ни чего. )