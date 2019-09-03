На лёд ЛДС выехал «Запорожец»-кабриолет, окрашенный в цвета ХК «Сибирь»

Во время предматчевого шоу на лёд ЛДС «Сибирь» выехала машина с символикой клуба

Вечером 3 сентября хоккейный клуб «Сибирь» начал выступление в новом сезоне КХЛ. Во время предматчевого шоу на лёд ЛДС «Сибирь» выехала машина с символикой клуба. Перформанс клуб устроил совместно с болельщиком Дмитрием Казанцевым, известным также как Усатый в каске. На лёд выехал раскрашенный в цвета «Сибири» «Запорожец», который Казанцев делал несколько месяцев. Машину полностью отремонтировали и заменили в ней салон, потратив на него и машину в целом 220 тысяч рублей.

«На стадионе я переключился и понял, что здесь другая жизнь, другая семья и энергетика. Мы живём в обыденном мире, грязнем в проблемах, бизнесе, деньгах, суете. В какой-то момент я от этого отвлёкся. Первый матч я смотрел с женой, и мы всегда после этого вместе», — рассказывал Дмитрий Казанцев во время интервью.

