Видео: новосибирского велосипедиста сбросили с параплана ради эффектного трюка

Как сообщил корреспонденту НГС парапланерист, который вёз велосипедиста, Александр Орлов, в этом году на соревнования в Москву приехало 120 участников, среди которых были трое новосибирцев, в том числе Николай Горячев. До финала дошли лишь 52 спортсмена-экстремала.

«Марафон заставил меня двигаться вперёд в тот момент, когда я думал, что зашёл в тупик. У каждого из нас своя жизнь, свои проблемы. Я уверен, что не я один в этом марафоне преодолеваю их. <...> Моей главной целью было дойти до конца, несмотря ни на что. Я решил поставить трюк — прыгнуть на велосипеде, отцепившись с параплана. Погода не позволяла совершить нам даже тренировочный полёт. На подготовку трюка мы потратили 4 дня», — говорит в видео Горячев.

Александр Орлов отметил, что велосипедист падал с трёх метров на каменный склон. Из-за сильного удара при падении он пробил оба колеса, но смог сохранить управление и удержал велосипед от падения. По словам Орлова, результаты последних этапов конкурса ещё неизвестны, однако в середине соревнований Горячев занимал 5-е место.

В конце августа четверо новосибирцев также выполнили уникальный прыжок — они надели вингсьюты и собрали в воздухе ромб.