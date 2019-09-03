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Видео: новосибирского велосипедиста сбросили с параплана ради эффектного трюка

При падении с трёхметровой высоты велосипедист пробил оба колеса

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Велосипедиста сбросили на каменный склон ради эффектного трюка

Фото: Александр Орлов

Новосибирец Николай Горячев вышел в финал экстремального конкурса X-Marathon и сделал рискованный трюк — спрыгнул с параплана на каменистый склон.

Как сообщил корреспонденту НГС парапланерист, который вёз велосипедиста, Александр Орлов, в этом году на соревнования в Москву приехало 120 участников, среди которых были трое новосибирцев, в том числе Николай Горячев. До финала дошли лишь 52 спортсмена-экстремала.

Александр Орлов прислал в редакцию НГС видео, в котором Горячев подробно рассказывает о своей задумке и выполняет трюк. 

«Марафон заставил меня двигаться вперёд в тот момент, когда я думал, что зашёл в тупик. У каждого из нас своя жизнь, свои проблемы. Я уверен, что не я один в этом марафоне преодолеваю их. <...> Моей главной целью было дойти до конца, несмотря ни на что. Я решил поставить трюк — прыгнуть на велосипеде, отцепившись с параплана. Погода не позволяла совершить нам даже тренировочный полёт. На подготовку трюка мы потратили 4 дня», — говорит в видео Горячев.

Александр Орлов отметил, что велосипедист падал с трёх метров на каменный склон. Из-за сильного удара при падении он пробил оба колеса, но смог сохранить управление и удержал велосипед от падения. По словам Орлова, результаты последних этапов конкурса ещё неизвестны, однако в середине соревнований Горячев занимал 5-е место. 

В конце августа четверо новосибирцев также выполнили уникальный прыжок — они надели вингсьюты и собрали в воздухе ромб.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Точняк
    3 сен 2019 в 19:14

    Наш директор иногда выкидывает своих подчиненных из кабинета и без параплана.

    111
    3 сен 2019 в 19:38

    На видео нет момента приземления, сомнительно что велосипедист пробив колеса удержался от падения.

    Демократ
    3 сен 2019 в 19:13

    Слабоумие и отвага