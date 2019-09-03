Четверых кемеровчан отправили в колонию за похищение новосибирского бизнесмена

Подсудимые получили от 7 лет 1 месяца до 8 лет колонии строгого режима
Фото: Александр Ощепков, Ольга Бурлакова / НГС
В понедельник, 2 сентября, в Новосибирске завершился суд над четырьмя кемеровчанами, которых обвиняли в похищении бизнесмена и вымогательстве.
Все подсудимые получили сроки в колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Первомайского района Новосибирска Наталья Харитонова.
Инцидент, из-за которого кемеровчане оказались на скамье подсудимых, произошёл весной 2017 года. Жертвой стал предприниматель, который около трёх лет назад переехал в Новосибирск из Кузбасса, сообщали ранее в прокуратуре Новосибирской области.
В ведомстве поясняли, что один из сообщников долгое время общался с потерпевшим и знал, что у того скоро должна появиться крупная сумма денег. Чтобы их похитить, организатор преступления привлёк четырёх своих друзей. Они приехали в Новосибирск и 22 мая 2017 года похитили предпринимателя.
«Скрывая свои лица под черными масками, злоумышленники схватили бизнесмена, посадили его в машину, нанесли несколько ударов рукояткой пистолета по голове и по спине, после чего перевезли его в лесной массив» — рассказывали в облпрокуратуре.
По её данным, похитители требовали, чтобы бизнесмен позвонил своему партнёру и попросил привезти деньги в условленное место. Всего таким образом вымогателям удалось забрать у жертвы 300 тысяч рублей. После этого сообщники заставили предпринимателя перевести через мобильное приложение ещё 144 тысячи рублей на указанный ими счёт.
По информации облпрокуратуры, после вымогатели узнали от бизнесмена о том, что на следующий день на его расчётный счёт должны прийти 2 миллиона рублей. Тогда похитители перевезли предпринимателя в арендованную квартиру в Бердске и стали его там удерживать в ожидании, когда деньги поступят на счёт.
«Когда на следующий день партнёр потерпевшего сообщил, что сможет перевести деньги лишь через несколько дней, похитители отпустили предпринимателя и передали ему телефон, по которому ему сообщат, куда перевести денежные средства, когда они поступят на счёт», — рассказывали в прокуратуре Новосибирской области.
По версии обвинения, сообщники не просто угрожали бизнесмену — они утверждали, что работают в полиции и подкинут ему наркотики и посадят в тюрьму, если он не выполнит их требования. Но бизнесмен не послушал их и обратился в полицию.
Сначала полицейские задержали четверых подозреваемых.
Как уточнила гособвинитель Наталья Харитонова, двое из них пошли под суд за вымогательство и похищение человека, третий — за организацию этих преступлений, а четвёртый — за пособничество. При этом трое подсудимых вину не признали совсем: они утверждали, что не имеют отношения к преступлениям, в которых их обвиняют. Один из исполнителей, например, пояснял, что во время похищения бизнесмена вообще был в Кемерово. Другой исполнитель — бывший судебный пристав — свою вину признал только частично.
По словам помощника прокурора района, во время судебных прений по уголовному делу бизнесмен сообщил, что подсудимые возместили ему ущерб. Но кто именно это сделал, он не конкретизировал.
Первомайский районный суд Новосибирска вынес подсудимым обвинительный приговор.
Как рассказала Наталья Харитонова, организатор похищения и вымогательства получил 8 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 444,6 тысячи рублей.
«Сумма штрафа соразмерна сумме ущерба, причинённого в результате преступления», — заметила помощник прокурора.
Пособника преступлений суд приговорил к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а каждый из исполнителей получил по 7 лет 1 месяцу колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении ещё одного их сообщника суд сейчас рассматривает отдельно — кемеровчанин скрывался от следствия, был в розыске и попался полиции только в сентябре 2018 года.