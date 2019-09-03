Четверых кемеровчан отправили в колонию за похищение новосибирского бизнесмена

В понедельник, 2 сентября, в Новосибирске завершился суд над четырьмя кемеровчанами, которых обвиняли в похищении бизнесмена и вымогательстве.

Все подсудимые получили сроки в колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Первомайского района Новосибирска Наталья Харитонова.

Инцидент, из-за которого кемеровчане оказались на скамье подсудимых, произошёл весной 2017 года. Жертвой стал предприниматель, который около трёх лет назад переехал в Новосибирск из Кузбасса, сообщали ранее в прокуратуре Новосибирской области.



В ведомстве поясняли, что один из сообщников долгое время общался с потерпевшим и знал, что у того скоро должна появиться крупная сумма денег. Чтобы их похитить, организатор преступления привлёк четырёх своих друзей. Они приехали в Новосибирск и 22 мая 2017 года похитили предпринимателя.

«Скрывая свои лица под черными масками, злоумышленники схватили бизнесмена, посадили его в машину, нанесли несколько ударов рукояткой пистолета по голове и по спине, после чего перевезли его в лесной массив» — рассказывали в облпрокуратуре.

По её данным, похитители требовали, чтобы бизнесмен позвонил своему партнёру и попросил привезти деньги в условленное место. Всего таким образом вымогателям удалось забрать у жертвы 300 тысяч рублей. После этого сообщники заставили предпринимателя перевести через мобильное приложение ещё 144 тысячи рублей на указанный ими счёт. По информации облпрокуратуры, после вымогатели узнали от бизнесмена о том, что на следующий день на его расчётный счёт должны прийти 2 миллиона рублей. Тогда похитители перевезли предпринимателя в арендованную квартиру в Бердске и стали его там удерживать в ожидании, когда деньги поступят на счёт.



«Когда на следующий день партнёр потерпевшего сообщил, что сможет перевести деньги лишь через несколько дней, похитители отпустили предпринимателя и передали ему телефон, по которому ему сообщат, куда перевести денежные средства, когда они поступят на счёт», — рассказывали в прокуратуре Новосибирской области.

По версии обвинения, сообщники не просто угрожали бизнесмену — они утверждали, что работают в полиции и подкинут ему наркотики и посадят в тюрьму, если он не выполнит их требования. Но бизнесмен не послушал их и обратился в полицию.

Сначала полицейские задержали четверых подозреваемых.

Как уточнила гособвинитель Наталья Харитонова, двое из них пошли под суд за вымогательство и похищение человека, третий — за организацию этих преступлений, а четвёртый — за пособничество. При этом трое подсудимых вину не признали совсем: они утверждали, что не имеют отношения к преступлениям, в которых их обвиняют. Один из исполнителей, например, пояснял, что во время похищения бизнесмена вообще был в Кемерово. Другой исполнитель — бывший судебный пристав — свою вину признал только частично.

