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Проблема

Тренера уволили из школы за отказ поговорить с директором — родители баскетболистов подняли бунт

Семьи боятся, что дети не смогут поехать на соревнования, и пишут письма властям

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Тренер Борис Леонтович (справа в заднем ряду), его юные подопечные и баскетболист Павел Подкользин, признанный самым высоким человеком России в 2017 году

Фото: Борис Леонтович

Родители юных баскетболистов вступили в борьбу за тренера Бориса Леонтовича, уволенного из муниципальной детско-юношеской спортивной школы № 5. Новосибирцы написали открытые письма в мэрию, администрацию Кировского района и Совет депутатов города Новосибирска с просьбой не увольнять тренера, у которого бесплатно занимаются их дети.

«[Борис Леонтович —] совершенно порядочный человек. Он непрактичный, не подлый и думает, что все вокруг такие. <…> Ситуация очень мерзкая, мягко сказано, непорядочная совершенно. Самое главное, что родители все на дыбы встают. <…> Это бывает очень редко: за ним родители идут. <…> Вот сейчас готовим письма, коллективные обращения. А у нас соревнования [по баскетболу] просто 15-го [сентября в Междуреченске], уезжать надо, а мы ни к кому не прицеплены — между небом и землёй. Но родители очень дружные, очень быстрые на подъём, очень возмущены, готовы помочь», — рассказала корреспонденту НГС бабушка одного из баскетболистов Тамара Суханова. Против увольнения Леонтовича выступили уже больше 10 семей. 

Сам Борис Леонтович заявил, что его уволили практически обманом. Тренер три года работал в ДЮСШ № 5 на неполной ставке, но пытался устроиться на полную, однако возможности для этого в спортивной школе не нашли.

«А в этом году сказали, что происходит небольшая оптимизация, меняются законы и совместителей на лето надо уволить. Ну надо так надо. "В сентябре будет всё назад?" — спросил я. Мне ответили: "Да, будет всё назад". А в итоге мне [директор ДЮСШ № 5 Борис] Рябов говорит, что вместо меня ему пришлось взять тренера на ставку. А то, что я ставку просил, это ничего, мимо? В итоге все руками разводят и никто ничего не говорит», — объяснил Борис Леонтович.

Родители юных баскетболистов вступились за уволенного тренера и составили открытое письмо в мэрию, администрацию Кировского района и Совет депутатов города Новосибирска

Родители юных баскетболистов вступились за уволенного тренера и составили открытое письмо в мэрию, администрацию Кировского района и Совет депутатов города Новосибирска

Директор муниципальной ДЮСШ № 5 Борис Рябов в разговоре с корреспондентом НГС объяснил увольнение Леонтовича тем, что тренер был совместителем и не приехал вовремя написать заявление на трудоустройство.

«Ну и в-третьих, с этим человеком мне нужно было провести серьёзный разговор: по поводу трудовой дисциплины, по поводу взаимоотношений с родителями. <…> Претензий у меня к нему достаточно много. <…> И мне нужно было понимать, как мне дальше с этим человеком работать вообще? Но он не приехал», — подчеркнул директор Рябов.

То, что родители вступились за уволенного тренера, директор школы объяснил отсутствием у них всей информации.

«Родители порой не знают до конца всего. Вот [некоторые] родители, назовём их более продвинутыми, приехали для беседы ко мне. Мы с ними побеседовали и расставили точки над i. <…> Он просто о последствиях не думает, зачем это затевать такую бучу?» — заметил директор спортивной школы Рябов.

Летом НГС рассказал историю о том, как новосибирская сеть фитнес-клубов Extreme Fitness безуспешно пыталась засудить своего бывшего тренера из-за слишком эмоционального поста в Instagram. 

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    3 сен 2019 в 19:58

    Да своего устроили и все ,трава не расти:)Такое сплошь и рядом сейчас, никто из людей никому не интересен, нет связей, нет поддержки-кому ты нужен..Если родители за этого тренера, значит реально его вклад в спортивное воспитание мальчишек есть.Ну а отмазки-не поговорил с директором, ну чушь ведь полная..

    :)))
    3 сен 2019 в 20:06

    Скорее всего, кмк, своего приняли. Или вообще ставку прикрыли, муниципальное же предприятие, да ещё бесплатное, а тренеру "лапши навешали".

    3 сен 2019 в 19:44

    ну теперь нужно понимать что нужно делать с таким директором который никого не понимает И к тому же у директора нет взаимопонимания с родителями Зачем такой директор???