Тренера уволили из школы за отказ поговорить с директором — родители баскетболистов подняли бунт

Тренер Борис Леонтович (справа в заднем ряду), его юные подопечные и баскетболист Павел Подкользин, признанный самым высоким человеком России в 2017 году
Фото: Борис Леонтович
Родители юных баскетболистов вступили в борьбу за тренера Бориса Леонтовича, уволенного из муниципальной детско-юношеской спортивной школы
«[Борис Леонтович —] совершенно порядочный человек. Он непрактичный, не подлый и думает, что все вокруг такие. <…> Ситуация очень мерзкая, мягко сказано, непорядочная совершенно. Самое главное, что родители все на дыбы встают. <…> Это бывает очень редко: за ним родители идут. <…> Вот сейчас готовим письма, коллективные обращения. А у нас соревнования [по баскетболу] просто 15-го [сентября в Междуреченске], уезжать надо, а мы ни к кому не прицеплены — между небом и землёй. Но родители очень дружные, очень быстрые на подъём, очень возмущены, готовы помочь», — рассказала корреспонденту НГС бабушка одного из баскетболистов Тамара Суханова. Против увольнения Леонтовича выступили уже больше 10 семей.
Сам Борис Леонтович заявил, что его уволили практически обманом. Тренер три года работал в ДЮСШ
«А в этом году сказали, что происходит небольшая оптимизация, меняются законы и совместителей на лето надо уволить. Ну надо так надо. "В сентябре будет всё назад?" — спросил я. Мне ответили: "Да, будет всё назад". А в итоге мне [директор ДЮСШ
Директор муниципальной ДЮСШ
«Ну и в-третьих, с этим человеком мне нужно было провести серьёзный разговор: по поводу трудовой дисциплины, по поводу взаимоотношений с родителями. <…> Претензий у меня к нему достаточно много. <…> И мне нужно было понимать, как мне дальше с этим человеком работать вообще? Но он не приехал», — подчеркнул директор Рябов.
То, что родители вступились за уволенного тренера, директор школы объяснил отсутствием у них всей информации.
«Родители порой не знают до конца всего. Вот [некоторые] родители, назовём их более продвинутыми, приехали для беседы ко мне. Мы с ними побеседовали и расставили точки над i. <…> Он просто о последствиях не думает, зачем это затевать такую бучу?» — заметил директор спортивной школы Рябов.
Летом НГС рассказал историю о том, как новосибирская сеть фитнес-клубов Extreme Fitness безуспешно пыталась засудить своего бывшего тренера из-за слишком эмоционального поста в Instagram.