Тренера уволили из школы за отказ поговорить с директором — родители баскетболистов подняли бунт

Родители юных баскетболистов вступили в борьбу за тренера Бориса Леонтовича, уволенного из муниципальной детско-юношеской спортивной школы № 5. Новосибирцы написали открытые письма в мэрию, администрацию Кировского района и Совет депутатов города Новосибирска с просьбой не увольнять тренера, у которого бесплатно занимаются их дети.

«[Борис Леонтович —] совершенно порядочный человек. Он непрактичный, не подлый и думает, что все вокруг такие. <…> Ситуация очень мерзкая, мягко сказано, непорядочная совершенно. Самое главное, что родители все на дыбы встают. <…> Это бывает очень редко: за ним родители идут. <…> Вот сейчас готовим письма, коллективные обращения. А у нас соревнования [по баскетболу] просто 15-го [сентября в Междуреченске], уезжать надо, а мы ни к кому не прицеплены — между небом и землёй. Но родители очень дружные, очень быстрые на подъём, очень возмущены, готовы помочь», — рассказала корреспонденту НГС бабушка одного из баскетболистов Тамара Суханова. Против увольнения Леонтовича выступили уже больше 10 семей.

Сам Борис Леонтович заявил, что его уволили практически обманом. Тренер три года работал в ДЮСШ № 5 на неполной ставке, но пытался устроиться на полную, однако возможности для этого в спортивной школе не нашли.

«А в этом году сказали, что происходит небольшая оптимизация, меняются законы и совместителей на лето надо уволить. Ну надо так надо. "В сентябре будет всё назад?" — спросил я. Мне ответили: "Да, будет всё назад". А в итоге мне [директор ДЮСШ № 5 Борис] Рябов говорит, что вместо меня ему пришлось взять тренера на ставку. А то, что я ставку просил, это ничего, мимо? В итоге все руками разводят и никто ничего не говорит», — объяснил Борис Леонтович.



Родители юных баскетболистов вступились за уволенного тренера и составили открытое письмо в мэрию, администрацию Кировского района и Совет депутатов города Новосибирска Фото: Борис Леонтович

Директор муниципальной ДЮСШ № 5 Борис Рябов в разговоре с корреспондентом НГС объяснил увольнение Леонтовича тем, что тренер был совместителем и не приехал вовремя написать заявление на трудоустройство.

«Ну и в-третьих, с этим человеком мне нужно было провести серьёзный разговор: по поводу трудовой дисциплины, по поводу взаимоотношений с родителями. <…> Претензий у меня к нему достаточно много. <…> И мне нужно было понимать, как мне дальше с этим человеком работать вообще? Но он не приехал», — подчеркнул директор Рябов.

