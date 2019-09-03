Новосибирец оставил в сквере прилавок без продавца и заработал 30 рублей

Новосибирский блогер Виталий Наумов решил провести социальный эксперимент в Первомайском сквере. Он открыл ко Дню знаний «Школьный базар без продавца» и посмотрел, будут ли горожане воровать вещи или деньги из банки со сдачей. Эксперимент закончился неожиданной прибылью.



Новосибирский блогер под ником ВиДрайв с друзьями поставили «базар» за краеведческим музеем в Первомайском сквере на полтора часа. Идею Виталий Наумов подсмотрел у другого блогера, который таким же образом продавал лимонад.

«Я решил сделать то же самое, только прикрутить школьную тематику, поскольку 1 сентября. <...> Вообще люди реагировали достаточно положительно по большей части. Даже баночка, где я оставил рублей 500 плюс мелочь, чтобы человек при желании взял себе сдачу — никто не стащил с этой баночки. Никто не стащил ничего — самое интересное. Даже не пытались», — рассказал корреспонденту НГС Наумов.