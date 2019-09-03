Новосибирец оставил в сквере прилавок без продавца и заработал 30 рублей

Блогеру удалось продать одну толстую тетрадь за наличные деньги. Фотографии его базара появились в группе «Полезный Новосибирск»
Фото: vk.com/free_sib
Новосибирский блогер Виталий Наумов решил провести социальный эксперимент в Первомайском сквере. Он открыл ко Дню знаний «Школьный базар без продавца» и посмотрел, будут ли горожане воровать вещи или деньги из банки со сдачей. Эксперимент закончился неожиданной прибылью.
Новосибирский блогер под ником ВиДрайв с друзьями поставили «базар» за краеведческим музеем в Первомайском сквере на полтора часа. Идею Виталий Наумов подсмотрел у другого блогера, который таким же образом продавал лимонад.
«Я решил сделать то же самое, только прикрутить школьную тематику, поскольку 1 сентября. <...> Вообще люди реагировали достаточно положительно по большей части. Даже баночка, где я оставил рублей 500 плюс мелочь, чтобы человек при желании взял себе сдачу — никто не стащил с этой баночки. Никто не стащил ничего — самое интересное. Даже не пытались», — рассказал корреспонденту НГС Наумов.
Эксперимент новосибирец снял на камеру и в ближайшее время выложит итоговое видео у себя на канале.
«У многих есть предубеждение, что российский менталитет — как бы что стащить, найти халяву, что урвать. Но в глубине души все мы честные», — добавил Наумов.
На его базаре побывал только один реальный покупатель — молодой новосибирец купил толстую тетрадку за 30 рублей и аккуратно положил мелочь в банку. Остальные прохожие только делали фотографии.
В конце августа корреспондент НГС.Афиша выбрала несколько самых топовых блогеров Новосибирска и решила узнать, сколько стоит разместить у них свою рекламу.