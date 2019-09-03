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Новосибирец оставил в сквере прилавок без продавца и заработал 30 рублей

Блогер открыл в Первомайском сквере «Школьный базар без продавца» и снял реакцию горожан

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Блогеру удалось продать одну толстую тетрадь за наличные деньги. Фотографии его базара появились в группе «Полезный Новосибирск»

Фото: vk.com/free_sib 

Новосибирский блогер Виталий Наумов решил провести социальный эксперимент в Первомайском сквере. Он открыл ко Дню знаний «Школьный базар без продавца» и посмотрел, будут ли горожане воровать вещи или деньги из банки со сдачей. Эксперимент закончился неожиданной прибылью.

Новосибирский блогер под ником ВиДрайв с друзьями поставили «базар» за краеведческим музеем в Первомайском сквере на полтора часа. Идею Виталий Наумов подсмотрел у другого блогера, который таким же образом продавал лимонад.

«Я решил сделать то же самое, только прикрутить школьную тематику, поскольку 1 сентября. <...> Вообще люди реагировали достаточно положительно по большей части. Даже баночка, где я оставил рублей 500 плюс мелочь, чтобы человек при желании взял себе сдачу — никто не стащил с этой баночки. Никто не стащил ничего — самое интересное. Даже не пытались», — рассказал корреспонденту НГС Наумов.

Эксперимент новосибирец снял на камеру и в ближайшее время выложит итоговое видео у себя на канале.

«У многих есть предубеждение, что российский менталитет — как бы что стащить, найти халяву, что урвать. Но в глубине души все мы честные», — добавил Наумов.

На его базаре побывал только один реальный покупатель — молодой новосибирец купил толстую тетрадку за 30 рублей и аккуратно положил мелочь в банку. Остальные прохожие только делали фотографии.

В конце августа корреспондент НГС.Афиша выбрала несколько самых топовых блогеров Новосибирска и решила узнать, сколько стоит разместить у них свою рекламу.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    3 сен 2019 в 18:12

    Никто не стащил ничего — самое интересное. Даже не пытались», — рассказал корреспонденту НГС Наумов.,

    Да потому-что все уже знают, что рядом в кустах сидит жирная троллятина с камерой и снимает весь процесс. Кого удивить то хотели?

    Гость
    3 сен 2019 в 18:14

    Причина банальна. Наши граждане ничего не воровали отнюдь не потому, что они такие честные, а потому что опасались, что за прилавком следят или снимают на камеру. И что характерно, его действительно снимали на камеру! :) В общем, организаторы и участники друг друга стоят. В следующий раз попробуйте поставить баночку не посреди бела дня в многолюдном парке, а ночью в подворотне. Вот тогда и посмотрите на особую честность народа.

    3 сен 2019 в 18:00

    Пусть теперь попробует так сделать после этой новости)))