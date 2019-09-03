Под Новосибирском нашли пропавшего в начале учебного года школьника

Волонтёры нашли пропавшего в посёлке Мошково под Новосибирском 11-летнего ребёнка — он ушёл из дома 2 сентября и с тех пор о нём не было ничего известно.

Информация о том, что мальчика нашли, появилась в группе поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте». Незадолго до этого волонтёры объявили приостановку поисков — они ожидали подтверждения от родителей мальчика, что ребёнок нашёлся.

Ранее руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин говорил корреспонденту НГС, что пропажу мальчика родители обнаружили вечером 2 сентября. При этом, отмечал Злобин, никаких ссор, со слов родителей, в семье не было.