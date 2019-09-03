Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 66.62
eur 73.17

Все новости

Все новости
Происшествия

Под Новосибирском нашли пропавшего в начале учебного года школьника

Ребёнка нашли спустя три с половиной часа поисков

Поделиться

1 892
7 Обсудить

Ребёнок ушёл из дома ещё 2 сентября, волонтёрам удалось отыскать его за 3,5 часа

Фото: google.com/maps

Волонтёры нашли пропавшего в посёлке Мошково под Новосибирском 11-летнего ребёнка — он ушёл из дома 2 сентября и с тех пор о нём не было ничего известно.

Информация о том, что мальчика нашли, появилась в группе поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте». Незадолго до этого волонтёры объявили приостановку поисков — они ожидали подтверждения от родителей мальчика, что ребёнок нашёлся.

Ранее руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин говорил корреспонденту НГС, что пропажу мальчика родители обнаружили вечером 2 сентября. При этом, отмечал Злобин, никаких ссор, со слов родителей, в семье не было. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пропал ребёнокволонтёры

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (7)

    3 сен 2019 в 16:41

    Это хорошо! Тролли, надеюсь, что у вас не будет детей, т.к. ,судя по вашим комментам, вы их искать не будете!!! Даже 30 минут непонимания, где твой ребенок, достаточно, чтоб бить тревогу!

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 16:35

    Говорил же найдётся бездельник...

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 16:44

    Пахмелить ево и спать.