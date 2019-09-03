Более ста новосибирцев зажгли свечи в память о погибших в Беслане

Десятки новосибирцев пришли в парк «Городское начало» на акцию памяти жертв теракта в Беслане — в 15-ю годовщину захвата осетинской школы новосибирцы зажгли свечи и почтили погибших минутой молчания.

Во время торжественной линейки 1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 в Беслане — три дня они удерживали без еды и воды 1128 детей и взрослых. 3 сентября силовики взяли школу штурмом. В результате теракта погибли 335 человек, в том числе 186 детей, а многие раненые остались инвалидами.