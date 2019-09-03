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Более ста новосибирцев зажгли свечи в память о погибших в Беслане

15 лет назад террористы захватили 1128 заложников в бесланской школе № 1

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В 15-ю годовщину захвата осетинской школы новосибирцы зажгли свечи

Фото: Дарья Януш

Десятки новосибирцев пришли в парк «Городское начало» на акцию памяти жертв теракта в Беслане — в 15-ю годовщину захвата осетинской школы новосибирцы зажгли свечи и почтили погибших минутой молчания.

Во время торжественной линейки 1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 в Беслане  — три дня они удерживали без еды и воды 1128 детей и взрослых. 3 сентября силовики взяли школу штурмом. В результате теракта погибли 335 человек, в том числе 186 детей, а многие раненые остались инвалидами.

Корреспондент НГС  ведёт прямую трансляцию с акции «Помним Беслан». По наблюдениям корреспондента, всего на акцию пришло больше 100 человек.

В феврале этого года по Новосибирску прошла волна сообщений о лжеминировании — неизвестные рассылали письма, где говорили, что заминировали школы, больницы, торговые центры и мэрию.

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    КОММЕНТАРИИ (41)

    Лисонька 🦊
    3 сен 2019 в 17:40

    Когда в СМИ мелькают новости об очередных успешных учениях, новом передовом вооружении, про то, как спецназ тренировался и поразил предполагаемого противника, освободил всех заложников и захватил всех бандитов в плен - я всегда вспоминаю Беслан, Норд-Ост и больницу в Будденовске... А вы?

    ,,,
    3 сен 2019 в 17:43

    только что блогеру синицину 5 лет вынесли думайте что трещите оторванные от жизни злобные интернет всё запоминает

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 17:36

    Опять скорбь по разнарядке... Списки, ответственные... Позор :(