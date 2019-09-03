Более ста новосибирцев зажгли свечи в память о погибших в Беслане

В 15-ю годовщину захвата осетинской школы новосибирцы зажгли свечи
Фото: Дарья Януш
Десятки новосибирцев пришли в парк «Городское начало» на акцию памяти жертв теракта в Беслане — в 15-ю годовщину захвата осетинской школы новосибирцы зажгли свечи и почтили погибших минутой молчания.
Во время торжественной линейки 1 сентября 2004 года террористы захватили школу
Корреспондент НГС ведёт прямую трансляцию с акции «Помним Беслан». По наблюдениям корреспондента, всего на акцию пришло больше 100 человек.
В феврале этого года по Новосибирску прошла волна сообщений о лжеминировании — неизвестные рассылали письма, где говорили, что заминировали школы, больницы, торговые центры и мэрию.